Agenda de ocio de Navarra del domingo 22 de noviembre

Rock, jazz, folk

XIV CONCURSO DE JOTAS CIUDAD DE TUDELA El concurso previsto para el domingo 22 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela HA SIDO SUSPENDIDO debido a las restricciones derivadas de la situación epidemiológica en Navarra.

BERTSOAROA 2020 Entrada libre (aforo limitado), previa inscripción o retirada de invitaciones.

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, danza y bertso Errimak bi oinetan. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, festival de bertsos con Beñat Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Erika Lagoma, Josu Sanjurjo, Julio Soto y Maialen Lujambio. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Jueves 26 de noviembre a las 21.30 horas en Zentral, Travellin' Brothers + Jo & Swiss Knife. Entradas: 12 euros.

Música clásica

CONCIERTO RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SANTA CECILIA (PATRONA DE LOS MÚSICOS) Domingo 22 de noviembre a las 19 horas en Baluarte. Concierto con obras compuestas por Miguel Hilarión Eslava a cargo del Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra, Joven Orquesta de Pamplona y los solistas María Lacunza (soprano), Beatriz Gimeno (alto), Imanol Erzikia (tenor) y Andoni Sarobe (bajo). Dirección: Jesús Echeverría. Organiza: Federación de Coros de Navarra.

ESCUELA DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa, concierto de los alumnos de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa.

Teatro / Danza

NOVIEMBRE EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO Entradas: 10 € (en taquilla y página web). Personas en paro y venta anticipada: 8 € (en taquilla). Con Carné Joven: 5 € (en taquilla)

>Domingo 22 de noviembre, a las 19 horas, ENT-NAE con Eché mi corazón a freír en la sartén.

COMPAÑÍA FLAMENCA DE RAFAELA CARRASCO Ariadna. Al hilo del mito el domingo 22 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 10,50 a 21 euros.

VAIVÉN CIRCO Esencial. Domingo 22 de noviembre a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

KLEMARK ESPECTÁCULOS TEATRALES S.A. The Ópera Locos. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Ribaforada. Precio: 13 euros.

TTIPIA Anarkia relacional. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 6 euros.

OIHAN VEGA Euskañolitis. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Olazti / Olazagutía. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

'EL SEXTO SENTIDO' Espectáculo de flamenco y teatro. Dirección: Lola Rodríguez.

>Domingo 22 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Precio: 6 euros (taquilla) y 5 euros (internet).

MAGO ODEI La lógica de lo imposible. Domingo 22 de noviembre a las 12 horas (en castellano) y a las 18 horas (en euskera) en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. ENTRADAS AGOTADAS.

TDIFERENCIA PRODUCCIONES Sala de espera. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de Berriozar. Precio: 5 euros.

CICLO DE TEATRO En la Casa de Cultura de Irurtzun.

>Domingo 22 de noviembre a las 19 horas, Erradikalak ginen a cargo de Lanku. En euskera. Gratuita.

ATIKUS TEATRO ¿Qué nos pasa a las mujeres? Lunes 23 de noviembre a las 18 horas en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 7 euros.

GABALZEKA TEATRO-JAVIER SALVO Novecento. La leyenda del pianista en el océano. Jueves 26 a las 20.30 horas, viernes 27 a las 20.30 horas y sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 6 euros.

Cine

CINE INFANTIL EN TUDELA A las 17 horas en el cine Moncayo. Precio: 3,50 euros.

>Domingo 22 de noviembre, Padre no hay más que uno 2.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Precio: 5,50 euros y 4 euros (Lunes día del espectador).

>Domingo 22 de noviembre a las 19 horas y lunes 23 de noviembre a las 17.15 y 19.15 horas, Sentimental.

-INFANTIL. A las 17 horas.

>Dmingo 22 de noviembre, Trolls 2: gira mundial. Precio: 4,50 euros.

PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA 'LA MONTAÑA DESNUDA' Domingo 22 de noviembre a las 17 horas (en euskera) y a las 19 horas en el centro cultural Los Llanos de Estella. Presentación a cargo del alpinista Alex Txikon.

'LA OVEJA SHAUN. GRANJAGUEDON' Domingo 22 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 3 euros.

DOCUMENTAL Y DEBATE Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en el Teatro de Ansoáin, proyección de Él nunca me pegó y posterior debate con Irantzu Varela. Entrada gratuita hasta completar aforo (invitación previa en www.ansoain.es).

CICLO 'EL CINE QUE VIENE-DATORREN ZINEMA' Proyecciones en versión original en los cines Golem Baiona. Cada título será presentado por un prestigioso experto en cine.

>Lunes 23 de noviembre a las 19 horas, proyección de Perfumes. Introducción a cargo de Gerardo Sánchez (director de Días de cine de TVE).

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas, proyección de The father. Introducción a cargo de José Fernández (jefe adjunto del área de cultura de los informativos de TVE).

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, proyección de Borrar el editorial. Introducción a cargo de Jose Luis Cienfuegos (director del Festival de Cine Europeo de Sevilla).

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas, proyección de Druk. Introducción a cargo de Andrea Bermejo (redactora jefe de la revista Cinemanía).

PROYECCIONES EN EL CINE MONCAYO DE TUDELAMartes 24 de noviembre a las 18.30 horas, Bajo las estrellas (música) con el tenor Jonas Kaufman desde el Waldbuhne Berlin con la Rundfunk Sinfonieorchester. Precio: 5,50 euros.

CICLO 'LUCHINO VISCONTI ESENCIAL' En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, Noches blancas.

CICLO 'FOCO PUNTO DE VISTA' Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Now, At Last!, Apiyemiyeki? y Once Removed. Precio: 1 euro.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros. En versión original subtitulada.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.15 horas, Ondina.

CICLO 'EL NUEVO CINE FRANCÉS' A las 17 y 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio. 4 euros.

>Jueves 26 de noviembre,Cartas a Roxane.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-HORNO.

>Exposición Figuras (19 esculturas) del artista manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano.

Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE Salas 1 y 2. 500 años de la primera vuelta al mundo. XXXIII Aniversario de la Asociación Navarra de Modelismo Naval. Hasta el 28 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y sábado y domingo de 11 a 14 horas.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE ARTICA Exposición de juegos y juguetes para jugar en euskera. Días 23, 24 y 25 de noviembre de 17 a 19 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Pinturas, grabados y dibujos de Manuel Bermejo Iturgaiz y Xabier Celestino Muñiz. Del 29 de octubre al 22 de noviembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Muestra documental Iparragirreren bigarren mendeurrena / Bicentenario de Iparraguirre. Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 22 y 29 de noviembre de 19 a 20 horas. El jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas en la sala 13, conferencia de Juan José Garay.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Tea y el sueño de una noche de verano a cargo de Tea en la azotea. Del 5 al 22 de noviembre.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 19 al 30 de noviembre.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición de Rafa Munárriz Tiempo estático. Enmarcada en el programa Panorama 20 organizado por la Fundación María Forcada en colaboración con Tudela-Cultura. Del 8 de octubre al 9 de enero. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

Museo Universidad de Navarra

>JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A las 19 horas en el aula 2, conferencia El mito en la sociedad multicultural. INVITACIONES AGOTADAS (retransmisión en directo a través del canal Youtube del museo).

>VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A las 19.30 horas en el teatro, À un endroit du debut con Germaine Acogny y Mikaël Serré. Precios: 20 y 24 euros.

Conferencias / Presentaciones

HISTORIAREN TABERNAN Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable. Conferencia a cargo de Xabier Lete. Organiza: Ateneo Navarro.

24ª QUINCENA DE LA SOLIDARIDAD DE ZABALDI 'EL COVID-19 NO NOS CALLA' Todas las charlas por streaming en nuestra página web.

>Lunes 23 de noviembre a las 19 horas, exposición de fotografía virtual Imágenes del confinamiento: de la Iruñea vacía al hacinamiento de las islas griegas.

>Miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, Kurdistán: pandemia y resistencia a cargo de una compañera de la Clínica Sifajin de Jinwar.

XABIER LETE, HISTORIAREN TABERNAN Hitzaldia Anjel Lertxundi eta Alex Gurrutxaga hizlarien eskutik eta Fermin Erbitik aurkezturik, on line izanen da, azaroak 23, astelehena. 19:00etan. Kondestableko Civivoxa zentrotik.

TERTULIA DE CULTURA JAPONESA 'PLATAFORMA JITSI MEET' Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en la biblioteca de Yamaguchi. Tema del mes: prostitución. Coordinan: Ana Muñoz Salas y Jesús García Salguero.

CICLO 'PERSPECTIVAS DE GÉNERO' A las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Entrada libre.

>Lunes 23 de noviembre, Claves prácticas sobre la igualdad de género.

LITERATURAS DISTÓPICAS Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la planta 1 de la Biblioteca de Navarra (paseo Antonio Pérez Goyena, 1). Conferencia a cargo de Manuel Bear. Aforo limitado a 25 personas.

JORNADAS 'TRAS LA PANDEMIA, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?' Organiza: Attac Navarra.

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, La doctrina del shock en la era covid a cargo de Xabier Arrizabalo.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, ¿Hasta dónde podemos endeudarnos?, mesa redonda con Aitor Erce (economista de la UPNA) y Javier Onieva (técnico de gestión en el servicio de recaudación de Hacienda Foral de Navarra).

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD'

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas en el centro cívico La Rua de Tudela, Miguel Hernández, la voz truncada.

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Iturrama, Homenaje a Antonio Machado.

LITERATURA Y PSICOANÁLISIS: LECTURA, ESCRITURA Y PALABRAS Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la sede del Ateneo Navarro (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Conferencia a cargo de Ernesto Maruri. Organiza: Ateneo Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA CAPILLA DE SAN FERMÍN EN LA PAMPLONESA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LORENZO' Martes 24 de noviembre a las 19 horas. Presentación online a cargo de Tomás Gómez-Acebo, Ana Burusco, José Luis Molins y Ricardo Fernández. Organiza: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.

AGENDA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, grupo de lectura David Graeber, Trabajos de mierda.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-ÁFRICA IMPRESCINDIBLE.

>Del 29 de octubre al 28 de noviembre en el vestíbulo, exposición Ellas deciden, África con voz de mujer.

-FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO. A las 19 horas en el auditorio.

>Lunes 23 de noviembre, conferencia Descubriendo el claustro románico con Mercedes Unzu y Pablo Ozcáriz.

-TERTULIA LITERARIA 'MIRADOR DE CUENTOS: SEGUIMOS EN CONTACTO'. A las 18 horas en el aula 1.

>Martes 24 de noviembre,Increíble Kamo.

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 25 de noviembre a las 18 horas, Windy day con Virginia Moriones. En inglés.

-ENCUENTROS CIVICAN . En el Auditorio. Acceso mediante reserva previa (cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas) a través del correo (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222444), hasta completar el aforo.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas, Maider Zabala, relevancia de la ciencia en la mejora de la sociedad con Maider Zabala.

Civivox

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CICLO '125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CINE' Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Domingo 22 de noviembre a las 12 horas en civivox Condestable, concierto Luces, Morricone, armónica y acción con Armónica Lewhisky Trío (Marcelo Escrich, Iñigo Segura e Iñigo Porto).

>Martes 24 de noviembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección de Trumbo. La lista negra de Hollywood y cinefórum coordinador por Iñaki Arrubla.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' A las 18 horas, proyección y tertulia a cargo de María Castejón (doctora en Historia, escritora y profesora). Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010.

>Martes 24 noviembre en civivox San Jorge, Una cuestión de género.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Entrada libre, previa inscripción a través de www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 y presencialmente en cualquier civivox.

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Sarasate y el celuloide, cuentacuentos con Sergio de Andrés.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Solo se abona el precio de entrada al Museo. De martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. El primer domingo de cada vez, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello es necesario realizar la reserva antes del viernes a las 13 horas. Por motivos de seguridad el aforo de las visitas es de 20 personas, incluyendo el guía.

RUTAS HISTÓRICAS POR TUDELA Sábados a las 11 y 18 horas y domingos a las 11 horas. Precio: 3 euros. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros).

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO' DE ISABEL BAQUEDANO Domingo 22 de noviembre a las 11.30 y 12.30 horas en el Museo de Navarra. Visitas guiadas a cargo de Ángel Macías. En castellano. Entrada libre y gratuita. Aforo limitado según la normativa en vigor.

Varios

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉSDomingos 22 y 29 de noviembre; y 13, 20 y 27 de diciembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com.

CUENTACUENTOS En la sala 8 de la Casa de Cultura del Villava. Entrada libre, previa recogida de invitación 20 minutos antes de la función.

>Martes 24 de noviembre, María Escarola a cargo de Sergio Salinas. En castellano.

>Jueves 26 de noviembre, Flobin ipuin berriekin (en euskera) a cargo de Xabier Flamarique.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la Casa de Cultura. Entrada gratuita hatsa completar aforo. Retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

>Miércoles 25 de noviembre,Once upon a time... a cargo de Xabi Artieda (en inglés).

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva.

>Miércoles 25 de noviembre, cuentacuentos en inglés con Hannah Berry.