Agenda de ocio de Navarra del sábado 12 de diciembre

Rock, jazz, folk

LOS TENAMPAS Y EL MARIACHI La velada mexicana prevista para el sábado 12 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Navarra Arena QUEDA APLAZADA SIN FECHA.

FESTIVAL DE BERTSOLARIS Sábado 12 de diciembre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en Baluarte, Gatibu + Ana Tijoux. Entradas: 18 euros.

KALAKAN & CORAL SAN ANDRÉS EN CONCIERTO Música coral e instrumental. Sábado 12 y domingo 13 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 10 euros. Arreglos y dirección: Máximo Oloriz. (SUSPENDIDO)

HUTSUN TXALAPARTA +J.E.L TRIO JAZZ MUSIKA IKUSKIZUNA Domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz.

Música clásica

CICLO VIRTUAL 'XI ES MÚSICA-HAMAIKA MUSIKA' El Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) ha apostado por difundir su creación artística a través de sus redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram). A partir del miércoles 11 de noviembre cada día se publicará nuevo contenido en su canal de Youtube. Se emitirán de manera gratuita grabaciones en directo de las principales agrupaciones del centro, así como entrevistas a galardonados del curso pasado, mesas redondas y conferencias de carácter divulgativo.

XXII FESTIVAL DE MÚSICA DE PULSO Y PÚA En civivox Iturrama. Entrada libre, previa inscripción en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o en cualquier civivox.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas, dúo de clarinete y guitarra Koriki.

>Domingo 13 de diciembre a las 12 horas, Orquesta de Cámara Paulino Otamendi.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 20 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precios: 14 / 24 euros.

>Sábado 12 de diciembre, Al calor de las cuerdas, concierto con obras de Grieg, Elgar, Bartok y Mozart. Concertino-director: Yorrick Troman.

Teatro / Danza

PROGRAMACIÓN TEATRO GAYARRE

>Sábado 12 de diciembre, a las 20 horas, en euskera; domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en castellano, Deje su mensaje después de la señal, con la Compañía Tantaka. Entradas: 15 euros.

FUERADELEJE COMPAÑÍA DE DANZA Espectáculo de danza dramatizada ¿Quién teme al lobo feroz? Sábado 12 de diciembre, a las 17 y 18.30 horas, en la Sala de Cámara de Baluarte. Ciclo Baluarte Txiki.

THOMAS NOONE After the party (danza). Sábado 12 de diciembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 10 euros.

BVOCAL VocaLocuras (música y humor a capella). Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

PASADAS LAS 4 Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés. Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 3 euros.

MAGO ITZAL Magiazko lotura 2.0 (en euskera). Domingo 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun.

EL CAU DEL UNICORN Eureka (teatro negro). Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

FESTIVAL DNA'20 DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

>Lunes 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en el centro cultural de Tafalla, Red Atalak 2.0: Eneko Gil, Palabras en movimiento. Palabras. Entrada gratuita, previa recogida de invitación en taquilla o en la web municipal.

Cine

CINE MONCAYO DE TUDELA

-CINE INFANTIL. Precio: 3,50 euros.

>Sábado 12 y domingo 13 de diciembre a las 17 horas, Érase una vez.

-CICLO DE CINE INDEPENDIENTE. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 12 y domingo 13 de diciembre a las 19.30 horas; y lunes 14 de diciembre a las 17.45 y 19.45 horas, El año que dejamos de jugar.

>Martes 15 y martes 22 de diciembre a las 18 y 20 horas, Palabras para un fin del mundo.

VIDEO-REPORTAJE 'LOS MOLINOS DEL DIABLO' Lunes 14 de diciembre a las 19 horas en el Palacio Condestable (calle Mayor, 2). Organizan: Fundación Sustrai Erakuntza y Ahotsa.info.

PROYECCIÓN DE 'LA MONTAÑA DESNUDA' Alex Txikon presenta la película que narra su ascensión y cumbre al Nanga Parbat en pleno invierno. Lunes 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en Golem La Morea.

CICLO 'LUCHINO VISCONTI: ESENCIAL' En la Filmoteca de Navarra.

>Martes 15 y miércoles 16 de diciembre a las 18 horas, proyección de La caída de los dioses. Precio: 3 euros.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-HORNO.

>Exposición Figuras (19 esculturas) del artista manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero. Ciclo África Imprescindible.

BALUARTE Exposición Los Belenes en Baluarte. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021 (ambos inclusive). Horario de mañana: 10.30 a 13.30 horas. Horario de tarde: 17 a 21 horas. (Los días 24 y 31 se cierra a las 19 horas. Entradas: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro; menores de 7 años, gratis. Quedan suspendidas: visitas escolares a la exposición, visitas guiadas a la exposición, demostraciones de técnicas belenistas, talleres infantiles de belenismo y La Noche del Belén.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CIVIVOX CONDESTABLE Salas 1 y 2. Exposición Recorriendo mi camino, del pintor navarro Antonio Laita. Reflexión afectiva sobre la situación actual. Hasta el 10 de enero. Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abierto solo por la mañana; Navidad, Año Nuevo y Reyes cerrado.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

-Visitas guiadas Diálogos entre la colección permanente del Museo y la obra de Itziar Okariz: sábado 26 de diciembre a las 11.30 horas (euskera) y a las 12.30 horas (castellano); domingo 27 de diciembre y sábado 2 de enero a las 12 horas (castellano).

-Taller en familia Soñamos esculturas, escribimos escultura: domingo 3 de enero de 11 a 13.30 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Inmaterial, exposición de Ysabel Molina. Del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

PARQUE DE LOS SENTIDOS DE NOÁIN Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente de Mikel Belascoain. Hasta el 7 de enero.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; sábados de 10 a 14 horas. Exposición Premio Etxepare / Etxepare Saria. Del 14 al 30 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>El dios de los inocentes, exposición de fotografías de Enrique Pimoulier (Fundación Juan Bonal). Del 26 de noviembre al 13 de diciembre.

NUEVO CASINO Flores para África. Exposición de pintura de Elena Romero. Del 1 al 31 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

Museo Universidad de Navarra

PROYECCIÓN DE 'BACURAU' De Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles. Entrada: 3 euros. Libre para alumnos de la Universidad de Navarra y Amigos del Museo. Sábado 12 de diciembre a las 19 horas.

PROYECCIÓN DE 'MI VIDA CON AMANDA' De Mikhäel Hers. Entrada: 3 euros. Libre para alumnos de la Universidad de Navarra y Amigos del Museo. Sábado 19 de diciembre a las 19 horas.

TALLER INFANTIL ONLINE POSTCARDS FROM BELEN (AFTER VIK MUNIZ) Sábado 26 de diciembre de 11 a 13 horas. 3 euros por persona. Dirigido a niños de 4 a 12 años. Inspirado en la exposición del artista brasileño Vik Muniz.

Conferencias / Presentaciones

CUESTIONAMIENTOS Y RETOS DE ÍNDOLE POLÍTICA A PARTIR DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS Conferencia a cargo de Daniel Innerarity, filósofo e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Lunes 14 de diciembre a las 19.30 horas. Podrá ser seguida mediante el canal Youtube en el enlace (https://youtu.be/C568GGey5i8)

IDAZLE OGIBIDEAREN ESKASIA Martes 15 de diciembre a las 19.30 horas en la planta baja de la Biblioteca de Navarra. Conferencia a cargo de Jon Arretxe. Entrada libre hasta completar aforo.

GRUPO DE POESÍA Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la sede del Ateneo Navarro (también online) (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Prsentado por Iñigo Astiz. Organiza: Ateneo Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LAS GRIETAS DE AMÉRICA: BAJO LA PIEL DE UN PAÍS DIVIDIDO' DE MIKEL REPÁRAZ Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la biblioteca pública de la Txantrea.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-PAISAJE SONORO. Entrada libre, hasta completar aforo. Mascarilla obligatoria.

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en la cafetería, sesión con Monika Elektra Dj. A las 19.30 horas en el auditorio, Nad Spiro (live).

-FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO. A las 19 horas en el auditorio.

>Lunes 14 de diciembre, conferencia El proyecto arquitectónico de la restauración del claustro de la catedral de Pamplona con Leopoldo Gil.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES

>Sábado 12 de diciembre a las 11 horas (en euskera) en civivox Iturrama, Zure antzerkitxoa. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

>Lunes 14 de diciembre a las 17 horas en civivox Milagrosa, Emozioak dantzarazten (en euskera) a cargo de Ainhoa Iturgaiz. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en civivox San Jorge, Chronos (show de magia en euskera) a cargo de Itzal Magoa. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 12 de diciembre a las 12 horas en civivox Ensanche, cuentacuentos infantil Mirando por la ventana a cargo de Estitxu Arroyo. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en civivox Milagrosa, cuentacuentos infantil Cuentos de animales y bichos a cargo de Estitxu Arroyo. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CICLO 'LOS 88 AÑOS DE TRUFFAUT'

-PROYECCIONES. A las 18 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es. Las películas serán presentadas y seguidas por coloquio a cargo del cinéfilo y escritor Arturo Barcenilla.

>Sábado 12 de diciembre, El último metro.

TEATRO PARA BEBÉS

>Sábado 12 de diciembre a las 12 horas (castellano) y a las 18 horas (euskera) en civivox Mendillorri, Agua / Ura a cargo de La Piel. Precio: 3 euros (en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es).

CICLO SOBRE PERSONAS MIGRANTES

>Lunes 14 y miércoles 16 de diciembre, de 16 a 20 horas, en civivox San Jorge, colectivos y entidades permanentes de la red cicivox presentarán los talleres y exposiciones que realizan durante el curso.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' A las 18 horas, proyección y tertulia a cargo de María Castejón (doctora en Historia, escritora y profesora). Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010.

>Lunes 14 diciembre en civivox Iturrama y martes 22 diciembre en civivox San Jorge, Loreak (en euskera).

Cursos

MEDITACIÓN CASCO ANTIGUO Todos los miércoles a las 10 horas en herboristería Errobi (plaza de San Francisco). Aportación: 2 euros.

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD EN EL MUSEO DE NAVARRA El sábado 12 de diciembre se abre la inscripción para los talleres. Dirigidos a niños/as a partir de 5 años. Impartidos por La Chincheta Bruna. Fechas: 29, 30 y 31 de diciembre (grupo 1) y días 5, 7 y 8 de enero (grupo 2). De 10.30 a 12 horas. Aforo limitado según normativa en vigor. Precio: 15 euros los 3 días. Inscripciones: taquilla del Museo de Navarra, a partir del 12 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, en horario de apertura del museo, por orden de llegada y hasta agotar plazas. Cada adulto podrá matricular un máximo de 3 menores (salvo familias numerosas).

948 C/Kultura

-TEATRO Y MÚSICA.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Viana, Biba! Gertutik, konfinamenduko bakarrizketak a cargo de Xabi Bandini. A las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Villava, Soñando con Peer Gynt con Belén Otxotorena.

-MÚSICA.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, Katebegia con Broken Brothers Brass Band; precio: 5 euros. A las 19 horas en el centro cultural de Noáin, concierto Christmas & Gospel de Jazzy Leap Band. A las 19 horas en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo, concierto de Lemon y Tal. A las 19 horas en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka, concierto de Ciento volando.

>Domingo 13 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz, concierto de Hutsun Txalaparta Taldea.

-TEATRO.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 y 20 horas en la Casa de Cultura de Mutilva (Valle de Aranguren), La Trasera a cargo de Iralei Teatro. A las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Huarte, Zurginaren ipuina a cargo de Trokolo Teatro. A las 19 horas en el centro cívico Pedro Iturralde de Falces, Mentiras cotidianas a cargo de Producciones Maestras.

>Domingo 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Casa de Cutura de Bera, Ilargiaren atzean a cargo de Malaspulgas.

-DANZA.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Sarasate de Castejón, Tránsitos a cargo de Amico Teatro & Acrónica Producciones.

-MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

>Películas en el teatro del museo: Vitalina Varela: Bacurau (2019): día: 12 diciembre; hora: 19:00h; precio: 3 €.

Visitas guiadas

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Sábado 12, domingo 13 de diciembre, sábado 19, domingo 20, sábado 26 y domingo 27. Con entrada en los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Horas: 11.30 y 17. Precio: 3€. Salida desde la Oficina de Turismo (plaza de los Fueros). Más información: torremonreal@tudela.es.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO' DE ISABEL BAQUEDANO EN EL MUSEO DE NAVARRA Domingo 13 de diciembre a las 11.30 y 12.30 horas. Con Ángel Macías. En castellano. Entrada libre y gratuita. Aforo limitado según la normativa en vigor.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'TERRITORIO LIBRO-TERRITORIO LIBRE / LIBURU EREMUA-EREMU LIBREA' Días 16, 23, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18 horas (en castellano) y a las 18.30 horas (en euskera) en la Biblioteca de Navarra. Inscripciones: 848 427797.

MUSEO DE NAVARRA (Capilla). Visitas acompañadas a la exposición Develáre de Celia Eslava. Con Ángel Macías y Josune Ilundain. Domingos a las 11.30 y 12.30 horas. Entrada libre y gratuita. Aforo: 25 personas.

Varios

TARDE DE OCIO '¡SÚBETE AL COHETE Y VIAJA POR LOS CINCO CONTINENTES!' Sábado 12 de diciembre de 17.30 a 20.30 horas en la Casa de la Juventud. A las 17.30 horas, taller de escritura árabe, taller de danza oriental, taller de henna y taller de formación de cultura vasca. A las 18.30 horas, taller de pasos libres en bailes latinos, taller de k-pop y taller de collares de flores y mandalas. A las 19.30 horas, actuaciones de: danza del vientre a cargo de la Academia Ananda Bucari, grupo de rap de la Asociación SEI, bailes coreanos con Revolution y danza del vientre a cargo de la Academia Ananda Bucari. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción hasta el 12 de diciembre en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Aforo de los talleres: 10 personas; aforo de las exhibiciones: 50 personas.

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉSDomingos 13, 20 y 27 de diciembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com.