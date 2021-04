Agenda de ocio de Navarra del miércoles 7 de abril

Rock, jazz, folk

MELENAS Pop atemporal con estilo propio. Oihana: guitarra, teclado y voz; Leire: bajo y voz; María: teclado; Lauri: batería. Jueves 8 de abril, a las 19 horas, en el Teatro Gayarre. Entradas: 18€.

MAYUMANA Presentación de su última producción: Currents. Jueves 8 y viernes 9 de abril, a las 20 horas, en el Navarra Arena. Entradas en la web de Navarra Arena y en la taquilla de Baluarte.

CONCIERTOS EN LA SALA ZENTRALViernes 9 de abril a las 19.30 horas, Uniforms + Plágaros.

Teatro / Danza

FESTIVAL TITIRIRED 2021 Precio: 4 euros. Abono para las 3 funciones: 8 euros.

-CINTRUÉNIGO. A las 18 horas en el Centro de Artes Avenida.

>Miércoles 7 de abril, El Princi-Pato (El Príncipe Envidioso) a cargo de la compañía Marmore (Badajoz).

-AZAGRA. A las 18 horas en el colegio público Francisco Arbeloa.

>Miércoles 7 de abril, Pérez, el ratoncito no nace, se hace a cargo de la compañía Titiriguiri.

>Viernes 9 de abril, Adiós Peter Pan a cargo de Festuc Teatre.

-VIANA. A las 18 horas en la casa de cultura.

>Miércoles 7 de abril,Adiós, Peter Pan a cargo de Festuc Teatre.

>Jueves 8 de abril,Pérez, el ratoncito no hace, se hace a cargo de la compañía Titiriguiri.

>Viernes 9 de abril,El Princi-Pato (El Príncipe Envidioso) a cargo de la compañía Marmore (Badajoz).

-SAN ADRIÁN. A las 18 horas en la casa de cultura.

>Jueves 8 de abril,Adiós, Peter Pan a cargo de Festuc Teatre.

>Viernes 9 de abril,Pérez, el ratoncito no nace, se hace a cargo de la compañía Titiriguiri.

-RIBAFORADA. A las 18 horas en la casa de cultura.

>Jueves 8 de abril, El Princi-Pato (El Príncipe Envidioso) a cargo de la compañía Marmore (Badajoz).

ILUNA PRODUCCIONES Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

>Miércoles 7 de abril a las 18 horas en la Casa de Cultura de Burlada, Ana Montaña y un cuento medieval.

>Jueves 8 de abril a las 18 horas en la Casa de Cultura de Burlada, Pirados en la isla del tesoro.

THE NOSE THEATER Demo, elegía del momento (teatro de máscaras, títeres y danza contemporánea). Jueves 8 de abril a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

TXALO PRODUCCIONES 20.000 legoa itsaspeko bidaian zaborretan. Teatro familiar en euskera. Dirección: Begoña Bilbao. Viernes 9 de abril, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 4€ taquilla (de lunes a viernes de 16 a 21 horas) / 3€ internet (www.villava.es / www.atarrabia.es).

¿QUIÉN SOY YO? Monólogos de humor con Agustín Jiménez. Viernes 9 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cutura de Beriáin. Precio: 8 euros.

THE NOSE THEATER Demo. Elegía del momento (teatro gestual, máscaras). Dirección: Chema Caballero y Ángela Bodega. Viernes 9 de abril a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

Cine

CICLO 'LITERATURA FANTÁSTICA EN EL CINE' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 7 de abril, proyección de Excalibur.

CICLO 'FILMOTECA NAVARRA' Jueves 8 de abril a las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Juan Belzunegui, cazador de los sentidos; Leire Urbeltz; La maleta de Alicia y Patxi (documentales de artistas plásticos y visuales Set 948). Precio: 1 euro. Presentación y coloquio con los realizadoresy protagonistas de los documentales.

CICLO 'CINE DOCUMENTO Y REALIDAD' A las 17.30 y 19.30 horas en la sala de cine del centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 4 euros.

>Jueves 8 de abril, proyección de Dardara.

'AKELARRE' Viernes 9 de abril a las 20 horas en el centro cultural de Noáin. Precio: 3 euros.

CICLO 'LA ABOGACÍA EN EL CINE' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros. Viernes 9 de abril, proyección de El proceso Paradine. Persentación a cargo de Miguel Ángel González.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-HORNO.

>Exposición Tribu de Irene Cabañas (a través de esculturas de manos hiperrealistas visibiliza historias de maternidades). Del 31 de marzo al 16 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. Planta baja.

>Exposición de obras realizadas con las técnicas de la cámara estenopeica y el fotograma del fotógrafo experimental Ilan Wolff. Hasta el 9 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta.

>Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

-POLVORÍN.

>IBIDEM, Museo de Oteiza, exposición de fotografías de María José Gurbindo. Hasta el 2 de mayo.

-SALA DE ARMAS.

>Exposición 80. Pintura y obra gráfica en España. Del 14 de diciembre al 11 de abril.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE Exposición de las 94 fotografías presentadas al XVII Concurso de Fotografía Mirar la Arquitectura / Arkitekturari Begira. Hasta el 30 de abril.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE (PATIO) Exposición recopilatoria de los últimos trabajos del artista gráfico urbano que se identifica como LKN. Hasta el 30 de abril. Horario: de 9 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE (SALAS 1 Y 2) Exposición Artea Oinez 2021 de 85 artistas y materiales de archivo de Lizarra Ikastola en homenaje a Lorea Alfaro García (artista y docente, antigua alumna de Lizarra Ikastola). Hasta el 28 de abril. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN JORGE Exposición con motivo del Día del libro infantil y juvenil. 20 fotografías editadas en soporte dibond realizadas por Blas Campos. Del 25 de marzo al 15 de abril.

PARLAMENTO DE NAVARRA (ATRIO) Exposición de fotografías sobre la pandemia de la covid-19, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra-Nafarroako Albistari Grafikoen Elkartea (AREGNA/NAGE). Entre el 12 de marzo y el 12 de abril, en horario de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, excepto los jueves, y de 11.30 a 14 horas los sábados.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Artista en el exilio de Gerardo Lizarraga. Del 26 de enero al 23 de mayo.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas; lunes y martes cerrado.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición de pintura de Rafael Ruiz Balderdi. Del 18 de marzo al 16 de mayo. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DEL CARLISMO Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

BIBLIOTECA DE OLAZTI Exposición con fotografías antiguas, artículos de prensa, mapas y artículos sobre la serrería de la familia Echávarri. Del 25 de marzo hasta finales de abril.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Vía Tópica de Carlos Irijalba. A partir del 10 de febrero.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición Tableaux. Pinturas al óleo de Oinat Oloriz Maya. Reinterpretación de la obra de Víktor Hartmann. Del 30 de marzo al 2 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domingos 18 y 25 de abril de 18.30 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición XIII Concurso Fotográfico Conocer Navarra. Finalistas 2020. Del 25 de marzo al 11 de abril.

>Exposición Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático. Del 1 al 11 de abril.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Plaza Eguzki de Mutilva. Horario. de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

>Tumusa andante, exposición de pintura (acrílico sobre tela y madera) de Delia Hinestroza Gauna. Del 7 al 22 de abril. El miércoles 7 de abril a las 20 horas, visita guiada con la autora. Plazas limitadas hasta completar el aforo.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA

>Exposición de fotografía Las Salesas de Marta Contín. Del 26 de marzo al 25 de abril.

>Imágenes del ayer y hoy y Paisaje, exposiciones a cargo del Colectivo Fotográfico Higuera Argazki Elkartea. Del 26 de marzo al 25 de abril.

ESPACIO DE ARTE APAINDU Inverted, exposición de Andrew Gaongoiti. Del 12 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Calle Curia, 9.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición de pintura de Constanza Lopez Schlichting. Del 7 de abril al 2 de mayo. Horario: de martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas; lunes cerrado. Calle San Antón, 61.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición Una vuelta más (collages fotográficos y arquitectura sobre papel) de Belén Arévalo Rodríguez. Del 6 al 30 de abril. Calle Paulino Caballero, 42.

GALERÍA ARTEA2 Papaya, exposición de Pablo Ochoa de Olza. Del 13 de marzo al 17 de abril. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo-Zizur Mayor.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Exposición Damnatio Memoriae de Alba Lorente Hernández. A partir del 23 de febrero.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Abstracción y color de Javier Balda, Javier Eguiluz, Mikel Okiena y Pedro Salaberri. A partir del 12 de marzo. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) Cuando la luz juega con su reflejo. Exposición de cuadros de Javier Osés que unen arte, ciencia y tecnología. Desde el 17 de febrero. Ctra. Pamplona, 1 (Cordovilla).

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La línea del tiempo de Peter Goes y Maeva Young. A partir del 5 de marzo.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

Conferencias

CICLO 'ESCENARIOS FANTÁSTICOS'

-PELÍCULAS. A las 19.30 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra. Precio: 3 euros. Miércoles 7 de abril, proyección de Excalibur.

AGENDA CULTURAL ONLINE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Puedes disfrutar de todas las actividades en: www.ambitocultural.es / @ac_culturaenvivo (Instagram) / @ambitocultural (Twitter) y Ámbito Cultural (Facebook).

>Miércoles 7 de abril a las 11 horas, Magdalena Lasala presentará el libro La emperatriz goda.

>Viernes 9 de abril a las 11 horas, Juan Bolea presentará el libro La noche azul.

CICLO DE CONFERENCIAS 'EL PROTAGONISTA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR ERES TÚ' En el Palacio del Condestable.

>Miércoles 7 de abril, La moda también se hace sostenible a cargo de Sandra Beltrán (especialista en comunicación cultural y corporativa).

CICLO DE CONFERENCIAS 'INTRODUCCIÓN A LA POESÍA' Jueves 8 de abril a las 19 horas en Civican. Conferencia La poesía inglesa moderna en cinco pasos: de Pope a Auden a cargo de Gabriel Insausti. Entrada gratuita, aforo limitado. Reserva de invitación antes del 7 de abril en ateneo@ateneonavarra.es o en el teléfono 948 275302 de 10 a 13 horas o en la web www.ateneonavarro.com/invitaciones. Organiza: Ateneo Navarro.

DERECHO A LA CIUDAD. IMAGINARIOS FEMENINOS EN LA CALLE Con Jone Rubio Mazkiaran, que contará su reciente investigación basada en el proyecto desarrollado durante su Residencia en Investigación en Arte Contemporáneo del Centro Huarte. Jueves 8 de abril, a las 19 horas, en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación desde el día anterior.

LA BATALLA DE NOÁIN: LA OPORTUNIDAD PERDIDA Ponente: Peio Monteano. Jueves 8 de abril, a las 19 horas, en el Palacio del Condestable. Actividad que, con motivo del 500 aniversario de la Batalla de Noain organiza la Plataforma Noain 500-años. Aforo limitado. Inscripciones: batalladenoain@gmail.com

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CICLO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR

>Miércoles 7 de abril a las 19 horas en civivox Condestable, conferencia La moda también se hace sostenible a cargo de Sandra Beltrán (experta en Comunicación). Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox y en la web www.pamplona.es.

PROGRAMACIÓN INFANTIL SEMANA DE PASCUA Todas las actividades requieren inscripción previa a través del teléfono 010, de forma presencial o en la web www.pamplonaescultura.es. Los talleres con Lego en horario matinal y los talleres artísticos vespertinos tienen un precio de 2 euros; las representaciones teatrales del 8 al 11 de abril a las 18 horas en diferentes civivox cuestan 3 euros.

>Miércoles 7 de abril de 11 a 12.30 horas en civivox Mendillorri, taller 20.000 leguas de viaje submarino. A las 12 y 18 horas en civivox Jus la Rocha, The Nautilus and the Ghost Island, cuentacuentos en inglés con Iñigo García.

>Jueves 8 de abril de 11 a 12.30 horas en civivox Condestable, taller Los viajes del capitán Hatteras. De 17.30 a 19.30 horas, taller impartido por Mila García. A las 18 horas en civivox San Jorge, Verne, el marinero de papel a cargo de la compañía Títeres Sol y Sombra.

>Viernes 9 de abril de 11 a 12.30 horas en civivox Jus la Rocha, taller Viaje al centro de la Tierra. A las 18 horas en civivox Mendillorri, Los viajes de Julio Verne a cargo de Acuario Teatro.

'DERECHO A LA CIUDAD. IMAGINARIOS FEMENINOS EN LA CALLE'

>Jueves 8 de abril a las 19 horas en la Casa de la Juventud, conferencia Mujeres en el arte a cargo de Jone Rubio Mazquiarán. Entrada libre, previa retirada de invitaciones dsde el día anterior.

CICLO 'VER, OÍR... APLAUDIR'

>Jueves 8 de abril a las 19 horas en civivox Ensanche, conferencia Tokio contemporáneo a cargo de Idoia Albéniz. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox y en la web www.pamplona.es.

CICLO DE CONFERENCIAS 'OH! DIOSAS AMADAS' A las 19 horas en civivox Condestable. Entrada gratuita, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es. Aforo limitado. Se ofrecerá en streaming.

>Jueves 8 de abril,Yo viví en casa de Ana María Moix a cargo de Cristina Fallarás.

MAGIA

>Viernes 9 de abril a las 19 horas en la Casa de la Juventud, espectáculo de magia Lo imposible se hace realidad con Massil Allache. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desd eel día anterior.

Visitas guiadas

ECOEXPERIENCIAS SEMANA SANTA Y PRIMAVERA EN TIERRAS DE IRANTZU 2021

-VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE IRANTZU. Abierto de 11 a 13 y de 16 a 18 horas. Obligatorio traer mascarilla. Visitas guiadas con reserva (teléfonos 948 520012 / 646 185264).

-VISITA GUIADA AL CENTRO LENAERTS Y JARDÍN DE PAULETTE. En Irurre (Valle de Guesalaz). Hay dos tipos de visita: al jardín (máximo 18 personas en 3 turnos desde las 11 a las 14 horas; precio: 3 euros); a la casa museo y jardín (máximo 6 personas desde las 11 a las 14 horas; precio: 8 euros). Teléfono reservas: 661 760564 / info@centrohenrilenaerts.com. Imprescindible llevar mascarilla.

-VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA. Tfnos: 948 536318 / 646 185264. Precio: 3 euros. Todos los días. Con reserva.

-VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE LA NATIVIDAD DE GARÍSOAIN. Tfnos: 646 185264 / 620 581343. Precio: 3 euros. Con reserva.

VISITAS GUIADAS PARA DISFRUTAR DE PAMPLONA EN SEMANA SANTA Las visitas comenzarán a las 18 horas y tendrán una duración aproximada de 90 minutos. El grupo máximo acogerá a 12 personas (11 participantes y el guía). La visita de los baluartes tiene como punto de encuentro el Rincón del Caballo Blanco; en los otros dos recorridos la cita es en la Oficina de Turismo (plaza Consistorial). Las visitas a los elementos de las fortificaciones se realizarán los días 7 y 10 de abril; las de los palacios de Pamplona serán los días 8 y 11 de abril y la ciudad modernista será el eje de los recorridos del día 9 de abril. Precio adultos: 5 euros y 3 euros (menores de 14 años). Venta online o de presencialmente en la máquina expendedora de la entrada de la oficina de turismo.

-Viaje al interior de los baluartes: la propuesta permitirá acceder a espacios habitualmente cerrados del baluarte del Labrit y el Bajuarte Bajo de Guadalupe.

-Visita Pamplona palacial: el siglo de las luces: recorrerá el siglo XVIII a través de las casas principales de mayorazgo y palacios.

-Visita La huella del modernismo: movimiento artístico que refleja el nacimiento de la burguesía, que trajo nuevas formas y del que hay buenos ejemplos en el Casco Antiguo y el I Ensanche.

SEMANA SANTA EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FOCES EN LUMBIER www.focesdenavarra.es / cinlumbi@navarra.es / 948 880874.

-VISITAS GUIADAS AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FOCES.

>Días 7 y 10 de abril a las 10 y 12 horas en el Centro de Interpretación de las Foces. Actividad gratuita. Grupos reducidos.

-EXPOSICIÓN.

>Buitres pirenaicos. Del 15 de marzo al 15 de abril.

Varios

'BIENVENIDOS A LOS CUENTOS' Miércoles 7 de abril a las 18 horas en la biblioteca infantil de la Biblioteca de Navarra. La escritora Beatriz Bermúdez narra su cuento Naju no quiere dormir solo. A partir de 4 años. Aforo limitado a 12 niños/as.

'ESCAPE EN LAS MURALLAS' Del 1 al 11 de abril a las 17 y a las 18 horas. Punto de inicio: fortín de San Bartolomé. Gratuito. En castellano y euskera. Juego dirigido a mayores de 16 años, cuyo objetivo es acercar las murallas a la ciudadanía y al turista.

Civican

PROGRAMACIÓN

'LA HORA DEL CUENTO' Actividad dirigida al público infantil a partir de 4 años. De 18 a 19 horas en la biblioteca.

>Miércoles 7 de abril, Cuentos fabulosos con Sergio de Andrés (narrador).

CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA 'EN CLAVE DE F' A las 19.30 horas en el auditorio, conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada gratuita hasta completar el aforo pero es preciso solicitar reserva de las localidades por correo electrónico: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del teléfono 948 222444. Miércoles 7 de abril, concierto La precocidad de un genio. Obras de Rachmaninoff y Mendelssohn.