Agenda de ocio de Navarra del miércoles 5 de mayo

Rock, jazz, folk

REBEL JAZZ QUARTET Intérpretes: Alasdair Macaulay (batería y voces), Juanma Ugarte (teclados), Josito Armendariz (saxo y flauta), José Luis Montanas (bajo). Viernes 7 de mayo a las 20 horas en el Teatro de Villava. Precio: 5 euros (taquilla) y 4 euros (internet).

Música clásica

CICLO 'BALUARTE CÁMARA' A las 20 horas en la sala de cámara de Baluarte. Precio: 15 euros / 5 euros (con carnet joven). Miércoles 5 de mayo, concierto Las idas y las vueltas: músicas mestizas a cargo de Accademia del Piacere, Fahmi Alqhai & Arcángel. Espectáculo de música barroca colonial en diálogo con el flamenco.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA Y CORO LÍRICO DE AGAO Viernes 7 de mayo a las 20 horas en Baluarte. Soprano: Sabina Puértolas. Mezzosoprano: Mª José Montiel. Tenor: José Luis Sola. Barítono: Manuel Lanza. Director del coro: Iñigo Casalí. Director: José Miguel Pérez-Sierra. Precios: 21 / 32 / 45 euros.

CICLO 'ERRIZAR ENTRE NOTAS' A las 18.30 horas en la sala Errizar del pueblo viejo de Sarriguren. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado. Viernes 7 de mayo, concierto del alumnado de la Escuela Municipal de Música del Valle de Egüés y el grupo Queen on Trio.

Teatro / Danza

PORROTX ETA MARIMOTOTSAmaren intxaurrak (payasos). Miércoles 5 de mayo a las 18 horas en el pabellón del polideportivo del Valle de Aranguren. Precio: 3 euros.

'ANTZERKI AROA' A las 19 horas. Precio: 8 y 15 euros.

>Miércoles 5 de mayo en la Escuela Navarra de Teatro, Atzerrian lurra garratz con las compañías Huts Teatro y Artedrama. Dirección: Amancay Gaztañaga.

XXVII FESTIVAL DE TÍTERES DE BARAÑÁIN Entradas gratuitas. Se adquirirán a través del enlace: https://es.patronbase.com/_AuditorioBaranain/Productions a partir del 26 de abril. Las sesiones se podrán ver en directo en la página web del Ayuntamiento de Barañáin.

>Miércoles 5 de mayo a las 9.15, 10.45 y 12.15 horas en la plaza del complejo cultural, Organik a cargo de la Compañía Ameztu (Euskadi). A las 11 horas en el hall de la escuela infantil de castellano, Noa, uy, uy, uy (castellano) a cargo de Panta Rhei (Euskadi).

>Jueves 6 de mayo a las 11 horas en el hall de la escuela infantil de euskera, Noa, uy, uy, uy (euskera) a cargo de Panta Rhei (Euskadi). A las 10 y 12 horas en el patio cubierto del CP Alaiz, Ipuin magikoak y Etxeko kontuak (en euskera) a cargo de Bihar Taldea (Euskadi).

>Viernes 7 de mayo a las 10.30 y 12 horas en el patio cubierto del CP Los Sauces, Crazy Mozart a cargo de Mundo Costrini (Argentina).

ALUMNADO Y PROFESORADO DEL BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA DEL IES ALAITZ DE BARAÑÁIN Lurperatutako ahotsak. Jueves 6 de mayo a las 17 y 20 horas en el Auditorio de Barañáin. Precio: 5 euros.

AULA DE TEATRO JUSLAROTXA Levante (teatro amateur en castellano). Viernes 7 de mayo a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 5 euros (función benéfica en favor de Paris 365).

TTIPIA. GORKA AGINAGALDE Y GURUTZE BEITIA ¡A guuuuussssssto! Viernes 7 de mayo, a las 20 horas, en el centro cultural de Noáin. Entrada: 8€.

TDIFERENCIA Y TEATRO EL CUERVO Perdiendo el juicio. Autora y dirección: Maite Redín. Viernes 7 de mayo, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Beriáin. Precio: 6 euros.

XV CICLO DE TEATRO JOVEN En la Casa de la Juventud. Entrada libre, previa retirada de invitación desde el día anterior. Viernes 7 de mayo a las 19 horas, Absurdándonos a cargo del grupo de teatro de la UPNA.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-HORNO. Exposición Tribu de Irene Cabañas (a través de esculturas de manos hiperrealistas visibiliza historias de maternidades). Del 31 de marzo al 16 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. Planta baja. Exposición de obras realizadas con las técnicas de la cámara estenopeica y el fotograma del fotógrafo experimental Ilan Wolff. Hasta el 9 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta. Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva. Del 26 de marzo al 6 de junio. Todos los días de 10 a 14 y 17 a 20 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE (PATIO Y ZAGUÁN) Exposición El terror a portada. 60 años de terrorismo en España. Hasta el 6 de junio. De lunes a viernes de 8 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE (SALA ) Exposición Remigia Echarren, la reina del Arga. A partir del 11 de abril. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CIVIVOX SAN JORGE Exposición de cuadros tallados en madera y madera pintada de Manuel Gracia. Las dos obras más importantes se donarán a la investigación contra la covid 19 española y la investigación contra el cáncer. Horarios: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Entrada gratuita.

CASA DE LA JUVENTUD Exposición Salimos (muestra del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra). Hasta el 31 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14 horas.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Artista en el exilio de Gerardo Lizarraga. Del 26 de enero al 23 de mayo.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas; lunes y martes cerrado.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

-Exposición temporal. Exposición Primario de Laura Veraguas & Mikel Belascoain. Del 16 de abril al 30 de mayo.

CASA DE LA JUVENTUD LESTONNAC. CENTRO CÍVICO DE TUDELA Exposición sobre la batalla de las Navas de Tolosa con 4.000 muñecos click de playmobil. Del 29 de abril al 28 de mayo. De lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 20 horas; lunes, martes y viernes de 20 a 22 horas; sábados de 10 a 13 y 16 a 22 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición de pintura de Rafael Ruiz Balderdi. Del 18 de marzo al 16 de mayo. De martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La experimentación y creatividad como fuente de energía en tiempos de covid de Pilarcho Art. A partir del 8 de abril.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Vía Tópica de Carlos Irijalba. A partir del 10 de febrero.

PASILLOS DE LA CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición de los trabajos presentados a los concursos infantiles Construyo mi títere y Una historia de títeres ilustrada o en forma de cómic 2020. Del 3 al 21 de mayo. Horario: de 9 a 20 horas.

COMERCIOS DE BARAÑÁIN Exposición de los carteles seleccionados en el XVII Concurso del Cartel Anunciador del XXVII Festival de Títeres 2021. Del 3 al 21 de mayo en: casa de cultura, ayuntamiento, biblioteca, Taberna Los Gorris, centro de estética Ilargi, ciclos Muruzábal, estanco nº2 Isaba, estanco nº3, farmacia Beatriz Cubillas, farmacia Blanca Arrese, herbolario Andrómeda, librería Ibáñez, librería Central, librería Studio, Lider Tech, mercería Dabea y peluquería Arritxu.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Eskulanak / Manualidades, exposición de los trabajos de fin de curso del alumnado de Maru Gutiérrez. Del 4 al 14 de mayo.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

>Exposición fotográfica El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología. Del 30 de abril al 5 de mayo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Plaza Eguzki de Mutilva. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. Taller de pintura del Valle de Aranguren. Profesora: Isabel Erro. Del 26 de abril al 13 de mayo.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición fotográfica El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología. Del 30 de abril al 5 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CENTRO CÍVICO LA RÚA DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 3 de mayo al 1 de junio.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición The magic show de Ana Hernández San Pedro. Del 5 de mayo al 1 de junio. Horario: de martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas. Calle San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición Keixeta. Del 24 de abril al 22 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas; de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Calle Idoia, 9, Zizur Mayor.

GALERÍA ORMOLÚ Te cuento (cuenta conmigo, cuentos contigo), exposición de Jordi Larroch. Del 4 al 31 de mayo. Como complemento a la exposición, proponemos un juego interactivo Juega con nosotros, participa con tu avión de papel. Coge una cuartilla y escribe en ella un deseo, un secreto, algo que has compartido o quieres compartir con otra persona€ y pon tu nombre al final. Haz un avión con ese papel y deposítalo en la maleta que encontrarás en la Galería Ormolú durante la exposición de Jordi Larroch. Él hará el resto. Cogerá tu avión con tu confidencia y lo transformará en una imagen para dejarla viva para siempre. Si vives fuera de Pamplona, haz tu avión, mételo en un sobre y dirígelo a Galería Ormolú (exposición Te cuento). C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pinturas de Inés Zudaire y Arianna Díaz del Río (abuela y nieta). Del 1 al 31 de mayo. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Siempre es hoy, exposición de esculturas textiles de Carla Querejeta Roca. A partir del 20 de abril.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Abstracción y color de Javier Balda, Javier Eguiluz, Mikel Okiena y Pedro Salaberri. A partir del 12 de marzo. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) Cuando la luz juega con su reflejo. Exposición de cuadros de Javier Osés que unen arte, ciencia y tecnología. Desde el 17 de febrero. Ctra. Pamplona, 1 (Cordovilla).

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La línea del tiempo de Peter Goes y Maeva Young. A partir del 5 de marzo.

Conferencias

CICLO MENSTRUAL Charla coloquio el miércoles 5 de mayo a las 17 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun a cargo de Maita Aranburu (matrona). Inscripciones en la casa de cultura (teléfono 948 600412 / kulturetxea@irurtzun.eus).

AUMENTANDO LA FAMILIA, ORGANIZANDO TRANSFORMACIONES Miércoles 5 de mayo a las 17 horas en el espacio cultural Loza de Ansoáin. Charla a cargo de Miren Izco (sexóloga). Reserva de plaza en el teléfono 660 135957. Aforo limitado.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'BAJO LA PIEL' DE SUSANA RODRÍGUEZ LEZAUN Miércoles 5 de mayo a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado a 40 personas. La sesión será retransmitida en streaming.

EL CANTAR DE LA REVOLUCIÓN Y EL LAMENTO DEL DESHIELO. POESÍA RUSA CONTEMPORÁNEA Jueves 6 de mayo a las 19 horas en Civican. Conferencia a crgo de Danila Andreev. Entrada gratuita, aforo limitado, reserva de invitación en ateneo@ateneonavarro.es o en el teléfono 948 275302. Organiza: Ateneo Navarro.

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD' Actividades gratuitas. Aforo limitado.

>Jueves 6 de mayo a las 18.30 horas en civivox San Jorge, conferencia recital Ernestina de Champourcin, el exilio fecundo a cargo de José Andrés Álvaro Ocáriz.

>Viernes 7 de mayo a las 18.30 horas en civivox Mendillorri, conferencia recital Ernestina de Champourcin, el exilio fecundo a cargo de José Andrés Álvaro Ocáriz.

AGENDA CULTURAL ONLINE DE LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Disponible en la web y en las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y Youtube.Jueves 6 de mayo a partir de las 11 horas, presentación del libro La ciudad enfurecida de Sergio Martínez, que será entrevistado por el escritor, guionista y periodista Mikel Navarro.

INTRODUCCIÓN AL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES Jueves 6 de mayo a las 19.30 horas en el Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Conferencia a cargo de Antonio Vilches. Entrada gratuita, hasta completar el aforo previa retirada de invitaciones.

MEMORIA HIRU EKITALDIAN - MEMORIA EN TRES ACTOS Jueves 6 de mayo a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Villava. Espectáculo de música, teatro y poesía. Autor: Koldo Pla. Música: Maite Neri, Araitz Bizkai, Edurne Arzoz, Unai Otegi, Ekaitz Goikoetxea, Iñaki Auzmendi, Javi Martin, Maite Nené. Recitarán: Ana Mari Ruiz, Anabel Iriarte, Fernando Eugui, Fernando Uztarroz y Koldo Pla. Organiza: Escuela de Ciudadanía. Entrada con invitación, recogida en la casa de cultura (de lunes a viernes de 16 a 21 horas).

LIBURUAREN EGUNA 2021 Viernes 7 de mayo de 17 a 19.30 horas en la plaza de Etxarri Aranatz.

CENTENARIO LUIS GARCÍA BERLANGA Viernes 7 de mayo a las 18.30 horas en la biblioteca de Navarra (sala de conferencias, planta 1), presentación del libro ¡Hasta siempre, Mister Berlanga! a cargo de Luis Alegre; entrada libre hasta completar el aforo. A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Plácido; presenta: Luis Alegre. Organiza: Ateneo Navarro.

Ayuntamiento de Pamplona

FILMAKING FOR SOCIAL CHANGE: POPULISMOS Proyecciones cinematográficas (cortometrajes). Cinematografía de vanguardia social en Navarra. Entrada libre previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en la web www.pamplonaescultura.es. En civivox Condestable.

>Miércoles 5 de mayo a las 18.30 horas, presentación del documental When Mom is Gone y de The Border Fence / Die bauliche Mabhahme / El muro fronterizo.

>Jueves 6 de mayo a las 19 horas, proyección del documental Coronation.

CICLO 'ANTZERKI AROA'Miércoles 5 de mayo a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, teatro en euskera Atzerrian lurra garratz a cargo de las compañías Huts Teatro y Artedrama. Precio: 8 euros (taquillas de la ENT y en www.laescueladeteatro.com).

ESCUELA DE SOSTENIBILIDADMiércoles 5 de mayo a las 19 horas en el Museo de Educación Ambiental, mesa redonda Experiencias ciudadanas locales de desarrollo de energías renovables a cargo de Juanjo Salamero, Rafael Pastor de Luis, Fermín Gil y Javier Zardoya. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010.

CICLO 'VER, OÍR, APLAUDIR' Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es. Jueves 6 de mayo a las 19 horas en civivox Ensanche, conferencia en euskera Zabalguneaz mintzo. Zaragozako etorbidea eta ingurua a cargo de Javier Mangado.

CICLO 'EL LEGADO DE SARASATE. NARRACIÓN ORAL PARA PERSONAS ADULTAS'Jueves 6 de mayo a las 19 horas en civivox Condestable, Las sombras de Sarasate a cargo del actor Patxi Larrea. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en la web www.pamplonaescutura.es.

XXX CONCURSO LITERARIO DE AUTORES NOVELES Jueves 6 de mayo a las 19 horas en civivox Condestable, coloquio y presentación del libro con los textos premiados en el concurso de autores noveles, en la modalidad de euskera. Entrada libre, hasta completar el aforo.

CICLO 'REMIGIA ECHARREN, LA REINA DEL ARGA, EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE' Todas las actividades tendrán lugar en civivox Condestable.

-TALLERES. Para público de 6 a 15 años. Precio: 2 euros. Inscripción previa en el teléfono 010, en la red civivox y en www.pamplonaescultura.es. De 18 a 19.30 horas. Jueves 6 de mayo, taller en euskera Atzoko eta argizko postalak con Garbiñe Navarro.

'TXALAROA 21' A las 19 horas en civivox Jus la Rocha. Gratuito, previa inscripción a través del teléfono 010, en los centros civivox o en la web www.pamplonaescultura.es. Viernes 7 de mayo a las 19.30 horas, Presente y futuro de la Escuela de Sestao a cargo de Sendoa Gómez.

Varios

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS

-ALLO. En la sala infantil de la biblioteca.

>Del 19 de abril al 21 de mayo, guía de lectura con una selección de libros y de películas que tienen como protagonistas a los libros y la lectura. Actividad dirigida a todos los públicos.

-ALTSASU/ALSASUA.

>Del 29 de marzo al 7 de mayo, guía de lectura Rompiendo fronteras. Actividad dirigida al público infantil.

-NOÁIN.

>Del 23 de abril al 31 de mayo en la sala de lectura de la biblioteca de adultos, ¿Me lee, no me lee?, recomendación de libros por parte de los usuarios. Actividad dirigida a público adulto.

>Del 23 de abril al 31 de mayo en la sala infantil, Recomienda un libro a Colmillitos. Para público infantil.

CUENTACUENTOS Miércoles 5 de mayo a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. A partir de 4 años. Aforo: 12 niños.

AGENDA KATAKRAK C/ Mayor, 54 - Pamplona. Jueves 6 de mayo a las 19 horas, presentación del libro Paciencias miscenenagógicas del funcionario económetra Badà de Santiago Martínez-Magdalena.

JORNADAS DE MONTAÑA A las 20 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Viernes 7 de mayo, mesa redonda Eurovelo 1, Ederbidea, Plazaola (en euskera y castellano). Modera: Mikel Goldarazena. Con Gustavo Ortiz de B., Aitor Larraza e Idoia Jusue.

Cine

11º CICLO ARQUITECTURA DE CINE A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra (paseo de Antonio Pérez Goyena, 3). Entrada libre. Retirada de invitaciones 45 minutos antes en taquilla. Organiza: COAVN. Miércoles 5 de mayo, proyección de Rams. Presenta: José Félix Collazos (arquitecto).

CICLO 'FILMOTECA NAVARRA' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 1 euro.Jueves 6 de mayo, proyección de Distrito quinto. Presentación a cargo de Alberto Cañada y Miguel Zozaya, autor del libro José Germán Huici.

CICLO 'NUEVO CINE FRANCÉS' En la sala de cine del centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 4 euros. Jueves 6 de mayo a las 18 y 20.15 horas, El palacio ideal.

ESTRENO DEL DOCUMENTAL 'ARAXESEN GAINETIK, MALLOEN AZPITIK' Viernes 7 de mayo a las 20.30 horas en el Ayuntamiento de Arraitz.

CICLO 'RECORDANDO A BERLANGA' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros. Viernes 7 de mayo, proyección de Plácido. Presenta: Luis Alegre, autor del libro ¡Hasta siempre, Mister Berlanga!, del cual hablará previamente a las 18.30 horas en la planta 1 de la Biblioteca de Navarra.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.