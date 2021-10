Agenda de ocio de Navarra

Rock, jazz, folk

IRKAIA Sábado 16 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Barañáin.

ROZALÉN Gira El árbol y el bosque el sábado 16 de octubre a las 21 horas en el Pabellón Navarra Arena. Precios: desde 35 a 50 euros.

SUAKAI Luces, música, acción. Espectáculo de música y cine. Sábado 16 de octubre, a las 19 horas, en el auditorio de Berriozar. Entradas: 5€.

Música clásica

'MONET Y DEBUSSY. REFLEJOS EN EL AGUA' Sábado 16 de octubre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Con Alicia Griffiths, Andrés Beraza (arpa), Ekhi Ocaña (flauta) y Agurtzane Pérez (danza y coreografía). Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

KALAKAN & CORAL SAN ANDRÉS Concierto espectáculo el sábado 16 de octubre a las 17.30 y 20 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Máximo Olóriz. Precio: 10 euros (taquilla e internet). X aniversario de la Casa de Cultura de Villava.

SALUS ABESLARIAK DE PAMPLONA/IRUÑA Sábado 16 de octubre, a las 18.30 horas, en la parroquia de San Andrés de Zariquiegui. Director: Imanol Erkizia. Ciclo Abriendo camino - Coros en Navarra.

GRUPO VOCAL ELKHOS DE PAMPLONA/IRUÑA Domingo 17 de octubre, a las 12 horas, en la parroquia de San Esteban de Muruzabal. Director: Carlos Gorricho. Ciclo Abriendo camino - Coros en Navarra.

CORAL MEDIA LUNA DE PAMPLONA/IRUÑA Domingo 17 de octubre a las 13 horas en la parroquia de San Bartolomé de Espinal/Aurizberri. Directora: Erika Imizcoz. Ciclo Abriendo camino - Coros en Navarra.

CORAL NORA DE SANGÜESA Domingo 17 de octubre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo previa retirada de invitaciones desde el 1 de octubre en el Palacio Vallesantoro, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, en www.sanguesacultura.es y www.sanguesa.es, en el teléfono 948 870251.

Teatro /Danza

TALLER DE TEATRO DE IRURTZUN Ver, oler, escuchar. Dirección: Ángel Sagüés. Sábado 16 y domingo 17 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Sábado 16 de octubre y sábado 23 de octubre a las 16.30 y 19 horas.

>Domingo 17 de octubre a las 12 y 18 horas.

MARATÓN DE PAYASAS Sábado 16 de octubre a las 17 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 7 euros (anticipada) y 9 euros (taquilla).

LA NAVE TEATRO El crimen fue en Granada. Sábado 16 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

DINAMO DANZA Electrical Body. Sábado 16 de octubre a las 20 horas en el centro cultural Sarasate de Castejón. Precios: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

HELENA LIZARI-LAIDA ALDAZ Kirolak. Sábado 16 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Lesaka. Precio: 6 euros.

OSCAR TEROL ¡Por comentarlo! Sábado 16 de octubre, a las 19 horas, en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Precio: 10€.

FESTIVAL AFTER CAGE

>Sábado 16 de octubre a las 19 horas en el Museo de Navarra, performance musical Mostrar-(se): cajas activadoras creada por el Colectivo E7.2. Gratuita, necesaria inscripción previa: https://forms.gle/ZbRR29K4ECwZ9hps5.

>Domingo 17 de octubre a las 12 horas en el Museo Oteiza, Naturaleza y vacío, concierto del Colectivo Vertixe. Gratuita, necesaria inscripción previa: https://forms.gle/ZbRR29K4ECwZ9hps5.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR 2021 Precio: 3 euros.

>Sábado 16 de octubre a las 19.30 horas en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella, El 11 de Tennesee Williams a cargo de Puntido Teatro.

PABLO VERGNE Blancanieves (teatro de títeres en castellano). Domingo 17 de octubre a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

TITIRIGUIRI Teatro de títeres. En euskera. Oilar bat dago zure teilatuan. Domingo 17 de octubre, a las 17 horas en la Casa de Cultura de Olati-Olazagutía. Precio: anticipada 3€; 3,5 en taquilla.

LA MACHINA TEATRO Molly y el gigante. Domingo 17 de octubre a las 18 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 4 euros. Venta de entradas: en la taquilla de la casa de cultura, teléfono 948 012012 y en www.zizurmayorcultura.es/eu.

MILA ESPIGA Y BELÉN CRUZ Anarkia relacional. Domingo 17 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Entrda gratuita, previa retirada de invitación.

PEZ LIMBO Harri, orri, ar / El patio de mi casa. Domingo 17 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Precio: 6 euros.

MICOMICÓN TEATROVidas enterradas. Domingo 17 de octubre, a las 18 y 20 horas, en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 8 euros.

TROKOLO TEATRO El cuento del carpintero. Domingo 17 de octubre, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Lodosa. Precio: 4€.

TXALODescansa en paz. Domingo 17 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Ribaforada. Precio: anticipada 8 euros y 10 en taquilla.

EL PERRO AZUL TEATRO Globe Story. Domingo 17 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. Precio: 6 euros.

CAMUT BAND Big drums (concierto espectáculo). Domingo 17 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Precio: 8 euros (taquilla) y 7 euros (internet). X aniversario de la Casa de Cultura de Villava.

'SHOCK 2. LA TORMENTA Y LA GUERRA' Domingo 17 de octubre a las 18 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Andrés Lima. Precio: 24 euros.

ENARAK TEATRO Princesa 2.0 (teatro infantil). Domingo 17 de octubre a las 17.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela.

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Sábado 16 de octubre a las 20 y 22.30 horas; domingo 17 de octubre a las 20 horas; lunes 18 de octubre a las 18 horas (VOSE) y a las 20.15 horas, Benedetta.

-INFANTIL. A las 17.30 horas.

>Sábado 16 y domingo 17 de octubre, A todo tren: destino Asturias. Precio: 3,50 euros.

AUDIOVISUAL 'VILLAVA EN LA MEMORIA DE UNA GENERACIÓN COMPROMETIDA (2ª PARTE)' Lunes 18 de octubre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Entrada libre, previa recogida de invitación en la taquilla de la casa de cultura. X aniversario de la Casa de Cultura de Villava.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA Audiovisiones. Mirada al mundo contemporáneo hibridando técnicas, formatos y lenguajes expresivos. Hasta el 13 de febrero. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea y de esculturas de Lesagibel. Del 6 de octubre al 4 de noviembre. El sábado 16 de octubre a las 19.30 horas, visita guiada.

>2020, Pamplona en casa, exposición de fotografía de Pedro Pegenaute. Del 8 de octubre al 21 de noviembre.

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO Exposición de fotografías XL de Carlos Cánovas y Montse Zamorano. Del 5 de octubre al 21 de noviembre. Avenida del Ejército 2, 7ª planta.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

CIVIVOX MENDILLORRI Exposición Sin tiempo / Denborarik gabe. Exposición de microrrelatos e imágenes. IES Mendillorri BHI en colaboración con el Instituto de la Memoria (Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra). Del 1 al 30 de octubre. Horario: de 9 a 14 y 17 a 21 horas.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición fotográfica Las tetas de mamá / Amaren titiak. Hasta el 28 de octubre. Organiza: Amagintza (grupo de apoyo, lactancia y maternidad de Navarra).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

LIBRERÍA RE-READAgua. Óleos de Lola Azparren. Del 1 al 30 de octubre. C/ Zapatería, 45.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Bardenas, punto de partida..., exposición de pinturas de Jesús Miramón. Del 15 de octubre al 10 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas; lunes cerrado. Calle San Antón, 61.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Acuarelas de Juan Luis Liñán. Del 15 de octubre al 10 de noviembre. Aforo limitado.

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología de la Federación Navara de Espeleología. Del 18 de octubre al 8 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

>Exposición No es para mí este sol de Aizpea de Atxa, Oihane Mitxeo, Ainhoa Unzué y Alba de la Portilla. Del 1 al 22 de octubre.

>Exposición Entrañas de María Jiménez Moreno. Del 5 al 26 de noviembre.

>Yesa, exposición de fotografías de Elena Moreno. Del 2 al 29 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Ensoñaciones oníricas - Tránsito. Exposición de Conchi Ororbia. Del 7 al 31 de octubre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE TAFALLA KULTURGUNEAHorario: de lunes a viernes de 19 a 21 horas; sábados y domingos de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

>Imanol Bengoetxea, artista. Exposición monográfica sobre la obra del desaparecido artista. Del 7 de octubre al 7 de noviembre.

>Exposición de fotografías Huellas de la muerte en la Edad Media y en la Merindad de Olite de Lola Martínez Sobreviela. Del 14 al 31 de octubre.El martes 19 de octubre a las 19 horas en la sala de cine, conferencia La muerte en la Edad Media: iconografía a cargo de Eduardo Bayona. El sábado 23 de octubre a las 12 horas, visita guiada a la exposición a cargo de Eduardo Bayona.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. Exposición La magia del títere (30 aniversario de Colectivo Humo). Del 15 de octubre al 1 de noviembre.

CASA DE CULTURA DE BERRIOZAR Darley 2014, exposición de pintura de Darley Holguin Valencia. Del 4 al 16 de octubre.

>Exposición Palabras para empezar a amar el euskera. Del 18 al 31 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

PROGRAMACIÓN

>Sábado 16 de octubre de 10.30 a 13 horas, taller infantil Aleatoris Vulgaris; precio: 6 euros; dirigido a niños de 4 a 12 años. A las 19.30 horas, La noche de San Juan con la compañía Antonio Ruz; precios: 26 / 28 / 30 euros.

Conferencias / Presentaciones

JORNADA DEL AGUA Organizada por Nabarralde.

>Sábado 16 de octubre, en el Museo de Navarra, KultURA. El agua como patrimonio. Programa: 09:15-09:30 Introducción: Amaia Apraiz (directora de la jornada); 09:30-10:00 El futuro de nuestros ríos – Gure erreken etorkizuna, Camino Jaso (licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Pública de Navarra); 10:00-10:30 El agua en la historia, la cultura y la mitología, Peio Iraizoz; 10:30-11:00 Urak utzi dituen arrastoak Euskal Herriko eta Europako toponimian, Juan Martin Elexpuru (escritor y traductor); 11:00-11:30 Descanso; 11:30 – 12:00 El agua y el paisaje, Jokin del Valle (biólogo); 12:00 – 12:30 La monumentalidad del agua, Iñaki Uriarte (arquitecto); 12:30 – 13:00 Paisajes fluviales industriales, Ainara Martínez Matía (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública); 13:00 – 13:30 El río como vía de transporte. El caso del Irati, VÍctor Manuel Egia Astibia (investigador); 13:30 – 13:45 Comunicaciones: Ulibarri-Ganboa, la memoria sumergida, Fernando Sánchez Aranaz (historiador, Martin Ttipia). Corto documental: Itsasoa, memoria lekua, 13:45 – 14:00 Cierre y conclusiones: Amaia Apriz (directora de la jornada)

CICLO 'ALL THE JAZZ' En la biblioteca de Navarra. Lunes 18 de octubre a las 19 horas, Los orígenes del jazz en Donosti a cargo de Patri Goialde.

Ayuntamiento de Pamplona

CUENTACUENTOS EN EUSKERA

>Sábado 16 de octubre, a las 18 horas, en civivox Jus la Rocha, Basoko sekretuak, con Ameli & Xirrikituen jostunel (Amaia e Irati). Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

CICLO AGNÈS VARDA: LA MIRADA ERRANTE

Proyecciones a las 19 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

>Sábado 16 de octubre, La Pointe Courte.

Cursos

TALLER 'REPENSANDO NUESTRAS FELICES Y VIOLENTAS VIDAS' Viernes 22 de octubre de 16 a 20 horas en la Casa de las Mujeres de Pamplona. Participación libre y gratuita previa inscripción en el teléfono 948 225991. Plazas: 15.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'CATORCE MÁS + HAMALAU GEHIAGO' EN EL MUSEO DE NAVARRA Actividades gratuitas. Mesas redondas: retirada prvia de invitación en la taquilla del museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad. Visitas guiadas: retirada previa de invitación en la taquilla del museo desde lsa 11 horas del mismo día de la actividad.

-Visitas acompañadas por Ángel Macías y Araitz Urbeltz.

>Domingos 17 y 24 de octubre; 14 y 28 de noviembre, 5, 12 y 26 de diciembre, 9, 23 y 30 de enero; 13 y 20 de febrero. Todas en castellano.

Varios

MES CONTRA LA POBREZA Información e insripciones: www.redpobreza.org. Organiza: Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social.

>Sábado 16 de octubre de 11.30 a 13.30 horas en la antigua estación de autobuses de Pamplona, exposición artística Contra la pobreza, la diversidad es riqueza.

23ª EDICIÓN DE ÂMET & ART MARKET En el claustro de la Catedral (entrada por la calle Dormitalería, 5). Precio de la entrada: 2,50 euros (incluye actividades y los stands y la visita al museo de la seo).

>Sábado 16 de octubre. De 11 a 16 horas, sesión de Dj Caribbean Beat Sound. De 13 a 13.30 y de 14 a 14.30 horas en el refectorio, cata de vinos (previa inscripción en Facebook e Instagram). De 16 a 21 horas, Dj Fermin Göo.

>Domingo 17 de octubre. De 11 a 20 horas, Dj's Budin, Jazzbato, Bergmann, Iñakisan y Mikel All Ice. A las 13 horas en el refectorio, cata de vinos (previa inscripción en Facebook e Instagram).

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

> Ipuinak Ipuin. Ciclo de cuentacuentos musicalizado en euskera Ilezuri. Sábado 16 de octubre, a las 17 horas, taller infantil (gratuito, con inscripción); a las 19.30 horas, cuentacuentos (gratuito, hasta completar aforo).

XXIX SEMANA CULTURAL HISPANO-ALEMANA Eventos gratuitos, previa inscripción en el teléfono 948 236700 o en el mail info@sociedadhispanoalemana.com.

>Sábado 16 de octubre a las 18 horas en la sacristía de la Catedral de Pamplona, concierto del trío de piano de Hannover junto con el violinista Konstantin Sellheim. Necesaria inscripción previa.

>Domingo 17 de octubre a las 11 horas, excursión a pie por el camino de Santiago desde Muruzábal a Eunate; punto de encuentro: junto a la iglesia de Muruzábal; necesaria inscripción previa, 10 euros por persona y 5 euros (niños). A las 19 horas en civivox Condestable, concierto del Cuarteto de Viento TromBoCorn Paderborn de la Escuela de Música de Paderborn; entrada gratuita hasta completar el aforo.

>Lunes 18 de octubre a las 12 horas, visita al colegio Paderborn del cuarteto TromBoCorn Paderborn. A las 19.30 horas en el salón de actos del Colegio de Médicos, inauguración de la semana cultural; necesaria inscripción.