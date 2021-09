Beddiaf y Quintana ganan la media maratón de la P2P entre Zubiri y Pamplona

El francés Nolan Beddiaf y la colombiana Aura Quintana se impusieron este sábado en la primera etapa de la duodécima edición de la P2P que discurrió entre Zubiri y Pamplona de 21 kilómetros. El domingo se completa la prueba con la maraton que saldrá de Pamplona y llegará a Puente la Reina.

La media maratón arrancó en Zubiri con 481 patinadores. Atravesaron las localidades de Urdániz, Larrasoaña, Zabaldika, Olloki antes de entrar en la Cuenca de Pamplona. Un trazado en su mayor parte cuesta abajo salvo el último kilómetro en la subida de la calle Taconera, a 150 metros de meta.

El francés Nolan Beddiaf, del EOSkate World Team y vencedor en 2018 y 2019, se adjudicó la primera etapa en un tiempo de 28 minutos y 50 segundos.

Un ataque en la llegada a Huarte fue definitivo. Dejó en fuera de juego a todos sus rivales, como al vitoriano Patxi Peula, subcampeón en 2019 y ayer también tras imponerse en el sprint en los últimos 100 metros. En tercer lugar, quedó el francés Martin Perrie.

"Me he escapado a seis kilómetros como había hablado con el equipo y estoy muy conteto porque he sacado buena ventaja", comentaba el término de la prueba. Acumula tres triunfos en la P2P y es una prueba que le gusta:"Es un circuito muy diferentes a los resto del mundo. El ambiente es muy bonito y el paisaje es bonito".

En categoría femenina, el triunfo fue para Aura Quintana, patinadora de El Pilar Marianistas de Vitoria. La navarra Maite Ancín no pudo repetir el triunfo de la última edición de 2019 en la que venció en las dos etapas. Cruzó la línea en tercer lugar y hoy tendrá la oportunidad de resarcirse en la seguna parte de la carrera. La francesa Lefeuvre acabó en segunda posición.

"Tenía claro que Maite es mucho más fuerte que yo subiendo y tenía que apretar antes", explicaba Quintana que paró el crono en 29.52 minutos. "En cuanto he visto a los chicos me he ido y estoy muy contenta por ver que las chicas podemos ir con los chicos que van en cabeza", añadía.

La colombiana, afincada en Vitoria, ya ganó en su debut en la P2P en 2016 y esta es su quinta participación: "Es una carrera que tiene un sabor muy especial al ser de montaña y es muy bonita". Respecto a la maratón del domingo, admitía que "es muy difícil porque la mitad es subida, pero lo intentaremos".

La maratón del domingo saldrá del Bosquecillo de la Taconera a las 10.00 horas y pondrá rumbo a Zizur. Los patinadores pasarán por Ibero y Etxauri, subirán el Alto de Oredáin desde donde bajarán a Puente la Reina.