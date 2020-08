Kristoff: "Para mí ha sido una sorpresa"

niza– El noruego Alexander Kristoff, ganador de la primera etapa del Tour de Francia y primer líder de la general, consideró que ya es "un éxito" lo logrado, pero consideró que todavía tienen otros objetivos en el Emirates para esta edición de la ronda gala.

"Ganar la primera etapa y tener el amarillo es ya un éxito. Pero tenemos otros objetivos en el equipo. Para mí ha sido una sorpresa, pero he encontrado un buen hueco para imponerme en una etapa particular", aseguró el ciclista del Emirates.

El escandinavo se impuso en un esprint muy reducido con el que culminó una etapa marcada por las caídas, la última nada más pasar la pancarta de los 3 kilómetros –en la que se cayeron el francés Thibaut Pinot y los españoles Marc Soler y Rafa Valls, entre otros– , que dejó que la victoria final se la jugaran apenas tres decenas de corredores.

"Ha habido muchas caídas en las bajadas, Toni Martin y los otros han querido ser conservadores para no perder elementos. El pacto de no agresión estaba justificado y nos dejaba jugarnos la etapa a los 'sprinters', lo cual me venía bien", señaló.

Kristoff, que se enfundó el primer maillot amarillo de la edición, reconoció que el ambiente es "particular" en una edición marcada por las medidas de seguridad sanitarias impuestas a causa de la pandemia de la covid-19. "Es importante para el ciclismo que se pueda correr el Tour, respaldamos al organizador para que se pueda hacer la carrera y que pueda llegar hasta el final", afirmó el maillot amarillo.

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana) llegó a meta con el susto en el cuerpo tras una primera etapa de múltiples caídas, pero "contento porque no hay nada que lamentar y pudo ser peor".

"Ha sido un día con bastantes caídas, en un recorrido peligroso, con descensos, mucha pintura en el asfalto, pasos de cebra,...todo eso mezclado con tensión, la lluvia. Todo ha influido para que nos fuéramos todos al suelo", señaló en meta el líder del Astana.

López comentó su percance al salirse de una curva e ir a parar contra una señal de tráfico. "A mí también me tocó caerme. Menos mal que no hay que lamentar nada importante, pudo ser peor. Me fui contra una señal de tráfico. He llegado a meta, eso es lo importante". Ion Izaguirre, compañero de filas del colombiano, prestó su bici al líder del equipo para que completase la etapa.

