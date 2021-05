Larga vida a Van der Hoorn

Probablemente, el concepto de cumplir los sueños sea uno de los más manidos. En cierto sentido ha perdido significado de tanto manosearlo. Impreso hasta en las tazas de desayuno. Nada más mundano para una idea tan rotunda y bella. Pero en ocasiones, los sueños se cumplen. Taco Van der Hoorn cumplió punto por punto con esa fábula para salir victorioso en Canale después de agarrarse a un viaje imposible. El neerlandés, un secundario, lejos de los camerinos del WorldTour, instalado en un equipo invitado, obró el milagro. Van der Hoorn armó el taco.



Por eso, cuando arribó al paraíso, sorprendido de sí mismo, emocionado hasta el tuétano, se tapó la boca como los niños que quedan extasiados ante el mejor de los regalos. A Van der Hoorn nadie le regaló nada. Después se agarró la cabeza. Incrédulo. Aunque nunca dejó de creer. Cuestión de fe, se construyó un altar. Eso le dio un triunfo por el que apostó sin disimulo Sagan, al que le quedó la penitencia. El eslovaco no contó el neerlandés desconocido.





