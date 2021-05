Bottas: "Nunca había estado en Navarra y me ha parecido precioso"

El piloto de automovilismo Valtteri Bottas estuvo en Pamplona viendo la Clásica Féminas de Navarra. El finlandés, subcampeón del Mundial de Fórmula 1 en 2019 y 2020, quiso seguir de cerca la carrera en la que competía su novia, Tiffany Cromwell, ciclista del equipo Canyon Sram Racing.

"Mi novia está corriendo y he querido apoyarla desde cerca estos días en los que me han dejado escaparme. El jueves vi la primera etapa, que fue muy dura, pero también muy bonita. La verdad es que está siendo muy interesante la carrera", explicó el compañero de Hamilton en el equipo Mercedes.

Además, Bottas quiso agradecer a la organización por preparar unas carreras tan interesantes. "El entorno es muy verde y Navarra es una zona muy bonita. Igual es por la lluvia, que ya vimos el jueves que nos cayó bastante. Pero bueno, era la primera vez que estaba aquí y está siendo una gran experiencia".

También está viviendo de cerca la carrera el pentacampeón del Tour Miguel Induráin. "Es una auténtica clásica con viento, repechos y muy buenas corredoras que nos han dado un gran espectáculo. Son de lo mejorcito que hay ahora a nivel mundial y vienen los equipos más potentes".

El de Villava remarcó la importancia de esta Clásica para fomentar el ciclismo femenino. "Cada vez hay más equipos y más chicas que practican ciclismo. Va cogiendo cada vez más fuerza y esta prueba se va haciendo también mucho hueco. Va ganando prestigio y eso es muy importante para Navarra".

Sobre el recorrido, confesó no haber realizado varias de las subidas. "La verdad es que no conozco todos los muros. El de Artajona o el de Tirapu no los he sufrido nunca y hoy (por ayer) voy pero solo como espectador", bromeó.

La ganadora de la etapa, Arlenis Sierra (Monex) se mostró muy satisfecha tras lograr su primera victoria de la temporada. "Me he sentido muy fuerte. He tenido un percance con la bici en uno de los muros, pero he podido cambiarla a tiempo. Había una fuga delante y hemos tenido sangre fría. A falta de 2 kilómetros, ha atacado Van Vleuten y la iba a seguir, pero he visto que todavía faltaba mucho. He cogido a Winder y he podido ganar en el esprint".

Por su parte, Idoia Eraso (27/2/2002, Mendillorri) acabó emocionada tras ser la primera navarra. "Todavía no me creo que haya terminado. Ha sido muy duro y he sufrido mucho para entrar a tiempo, pero al final lo he conseguido y estoy muy contenta. He gozado mucho en el pelotón con corredoras de tanto nivel. Además, he pasado al lado de casa y los dos días se me ha puesto la piel de gallina viendo las pancartas que me han hecho. Ayer fue especial porque estaba toda la familia y fue increíble. Es una gozada ver el ambiente que se ha formado durante toda la carrera".

clasificaciones

Segunda etapa

1. Arlenis Sierra (CUB/ Monex) 3h16:59

2. Ruth Winder (USA/Trek)m.t.

3. Van Vleuten (NED/Movistar) m.t.

4. Grace Brown (AUS/B.Exchange) a 0:06

5. Demi Vollering (NED/SD Worx) m.t.

6. Marta Cavalli (ITA /FDJ) m.t.

7. Emilia Fahlin (SWE/FDJ)m.t.

8. Sofia Bertizzolo (ITA/LIV Racing)m.t.

9. Hannah Barnes (GBR CANYON) m.t.

90. Idoia Eraso (Laboral Kutxa)a 11.26

General equipos

1. Movistar Team9h51:15

2. Team SD Worxa 0:34

3. FDJ Nouvelle-Aquitaine a 0:37

General españolas

1. Eider Merino (AR Monex) 3h17:08

2. Mavi García (Ljubljana) a 0:03

3. Patricia Ortega (Massi Tactic) a 4:57

General sub-23

1. Fisher-Black (NZL/SD Worx)3h17:05

2. Katie Clouse (USA Rally Cycling) m.t.

3. Anna Shackley (GBR/SD Worx) a 0:06

