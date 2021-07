Marc Rubirola: "He cruzado la línea de meta llorando, muy emocionado"

pamplona – El catalán Marc Rubirola del equipo de Terrassa es el primer líder de la Vuelta a Pamplona al ganar la primera etapa. El ciclista de 16 años cruzó la meta emocionado y dedicando el triunfo a su madre. Por su parte, el navarro del equipo Lizarte-Ermitagaña David Elustondo fue el primer pamplonés, quedando en el puesto 34º, por lo que en la etapa de hoy en Ochagavía lucirá el maillot con el pañuelico.

"Ha sido una carrera muy difícil, muy dura por el calor y el viento. A pesar de todo eso, me he conseguido meter en el grupo ganador, a falta de 1 kilómetro he arrancado y he logrado llegar en cabeza", comentaba Rubirola analizando la etapa de ayer.

El catalán atribuyó su primera victoria a la buena preparación que llevó a cabo su equipo y afirmó que llegaba a esa primera etapa "con todas las ganas del mundo entero". Esas ganas se notaron en el momento final de la etapa: "He cruzado la línea de meta llorando, muy emocionado".

Rubirola quiso acordarse del corredor vasco del equipo Bathco Jaume Guadeño: "En el puerto he sufrido mucho y me ha costado bastante. Tengo que agradecer a Jaume Guadeño que me ha ayudado mucho durante ese tramo y gracias a él he llegado primero".

De cara a la etapa de Ochagavía, el catalán solo piensa en guardar el liderato y está seguro de que él y sus compañeros de equipo van a "darlo todo para seguir en cabeza".

David Elustondo, por su parte, llegaba con el objetivo de ser primer pamplonés, cosa que logró y afirmó que se llevaba muy buenas sensaciones de la etapa inaugural. Su objetivo para la segunda es mantener el maillot de primer pamplonés y "ver qué se puede hacer para mejorar la marca".