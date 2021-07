Marc Rubirola: "Nos ha tocado remar a todo el equipo unido hasta el final"

El dominio de la Vuelta a Pamplona es catalán. Ignasi Lambea, del equipo Finques Feliu cruzó en primer lugar la meta de la segunda etapa en Ochagavía, sin embargo, no pudo completar la primera etapa y no le contará para la clasificación general. Por otro lado, el catalán Marc Rubirola, pese a no haber quedado en una posición alta, mantiene su liderato a 4 segundos de sus perseguidores. Por su parte, Mikel Uncilla es el primer navarro y está entre los perseguidores de Rubirola.

"La carrera ha sido muy dura. Hemos ido juntos desde el principio y los rivales no nos lo han puesto nada fácil porque sabían que estaban a 4 segundos. Hoy ha tocado remar a todo el equipo unido hasta el final y por suerte hemos llegado con el grupo", comentaba Rubirola analizando la segunda y penúltima etapa de la competición.

El catalán fue conservador en esta etapa: "Me he escapado un momento porque me veía bien, pero no me han dado relevo y me he soltado del grupo para que no me piquen segundos y mantener el liderato". Además, Rubirola afirmó que no iba a la segunda etapa con mentalidad de ganarla, sino de mantener el tiempo para seguir líder. Aparte, la última etapa se adapta muy bien a sus características, según el corredor.

Ignasi Lambea, pese a no poder optar a la general, no se fue con un mal sabor de boca: "Estoy contento a pesar de todo por haber podido ganar aquí en una competición con tanta historia y tanto nivel".

Mikel Uncilla, por su parte, afirmó que es un orgullo ser primer navarro en esta competición y que, si en la etapa de hoy se encuentra en condiciones, intentará recortar esos 4 segundos que le saca Rubirola para poder llevarse la Vuelta a Pamplona.