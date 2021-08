Aberasturi dejará Caja Rural y se va a Trek-Segafredo hasta 2023

El velocista vitoriano Jon Aberasturi ha llegado a un acuerdo con el equipo WorldTour estadounidense Trek Segafredo para las dos próximas temporadas, por lo que saldrá del Caja Rural, formación a la que llegó en 2018.

Aberasturi (Vitoria, 1989) regresa así a la máxima categoría del ciclismo tras un breve paso en 2013 con Euskaltel-Euskadi pero se vio obligado a bajar a categoría continental tras la desaparición de la formación naranja.

El alavés acumula en su trayectoria deportiva quince victorias, la última en la primera etapa del Tour de Hungría de 2020, y actualmente está compitiendo en la 76 Vuelta a España, en la que ha firmado dos sextos puestos en la segunda y quinta etapas.

Tras este acuerdo, Aberasturi ha reconocido sus ganas de volver a tener la oportunidad de competir en un equipo WorldTour tras varias temporadas en formaciones Pro Tour, informa Trek-Segafredo en un comunicado.

"Todos con los que he hablado me han transmitido buenas referencias del Trek-Segafredo. Los directores del equipo me han dicho que el tipo de corredor que buscaban se ajusta a mi perfil", ha explicado.

"Además, por la forma en que el equipo prepara los esprints encaja muy bien con mi manera de correr. Llego para ayudar a lograr victorias lanzando a los velocistas, pero también tendré mis oportunidades y cuando las tenga las aprovecharé al máximo y ayudaré al equipo cuando me lo pida", ha destacado.

Por su parte, Luca Guercilena, gerente general, ha indicado que con la incorporación de Aberasturi "sumamos un activo importante. Es un ciclista experimentado que se ha ganado el regreso al WorldTour gracias a sus consistentes actuaciones a lo largo de los años".

"Estábamos buscando un velocista que nos trajera un valor añadido, tanto en nuestro tren de salida como una alternativa a los velocistas que ya tenemos en el equipo, y Jon puede desempeñar ambos roles a la perfección. Es rápido, experimentado y bueno gestionando los finales de etapa. Nos faltaba un corredor rápido con sus características", ha concluido.