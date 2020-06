Arregui: "No hemos jugado los últimos minutos"

Imanol Arregui se mostró muy contrariado tras caer eliminado en el play off por el título de Liga, sobre todo por la forma en que esta eliminación se produjo, asegurando que su equipo encajó "dos goles que no se pueden encajar en un play off". "Ha sido un partido en el que hasta que han sacado el portero jugador hemos sido superiores y el marcador lo reflejaba. Una vez que han sacado al portero nos hemos olvidado de jugar", sentenció.

El técnico de Osasuna Magna no cree que el desenlace del choque se produjese de la manera que lo hizo porque su equipo se viniera abajo, ni por la relajación de verse 0-4 en el marcador. "Simplemente no hemos jugado los últimos minutos. El segundo y el tercer gol no los puedes encajar en un play off", resumió.

Acerca de la actuación de los árbitros, Arregui dijo que no dieron "ninguna explicación" sobre la jugada del tercer gol, y no quiso escudarse en el arbitraje, a pesar de que, en su opinión, los colegiados no estuvieron bien. "No voy a hablar de los árbitros, tengo mi opinión, y creo que no han estado bien, pero no voy a decir nada más", explicó.

También quiso felicitar al Valdepeñas, un rival que siguió creyendo, "a pesar de cómo iba todo". El técnico quiso destacar que la manera en que ha acabado la temporada, tras la que dejarán el club varios jugadores importantes, "seguramente no es la que merecíamos, pero es lo que hay".

Sí quiso mojarse sobre la actuación arbitral Tatono Arregui. "Con 0-4 no nos pueden empatar en la vida". "El 3-4 que nos meten, con la aquiescencia de los árbitros, es de traca. Y con ese resultado, faltando 23 segundos, pitan falta contra nuestro portero, y marcan indirecto y no falta de 10 que es lo que era", consideró el presidente de Osasuna Magna.