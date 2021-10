Derrota en casa de Aspil

Aspil Jumpers 2

Valdepeñas 3

ASPIL JUMPERS Marcão, Pintinho, Joao Miguel, Terry y Nacho Gómez –cinco inicial-. También jugaron Anás, Espín, Kadinho, Gabriel y Uge.

VALDEPEÑAS Edu, Catela, Lemine, Lolo y Sergio González –cinco inicial-. También jugaron Xavi Cols, Matheus Preá, Batería, Rafa Rato, Chino y Nano.

Goles 1-0, m.12: Marcel; 2-0, m.25: Felipe Valerio; 2-1, m.26: Raúl Rocha; 3-1, m.28: Leo Santana; 3-2, m.30: Toni Escriba

Árbitro Diego Gallo y Rubén Hevia (Comité Asturiano).

Incidencias Primer partido en el Ciudad de Tudela al que únicamente han tenido acceso los abonados.

tudela – El Aspil-Jumpers Ribera Navarra estrenó la temporada en casa con una derrota por la mínima ante Viña Albali Valdepeñas en un encuentro que tuvo dos partes muy diferenciadas. En la primera, los naranjas estuvieron a mérced de su rival, mientras que en la segunda, los de Pato sometieron a su rival, aunque no fue suficiente para remontar los dos goles en contra con los que se marcharon al descanso. Desde el pitido inicial se vio mucha intensidad sobre el parqué del Ciudad de Tudela. Xavi Cols pudo poner por delante a Viña Albali, que se encontraba muy cómodo en la pista, mientras que los naranjas no encontraban la forma de llegar a la portería defendida por Edu. Marcao, por su parte, mantuvo las tablas mientras pudo, pero mediada la primera mitad Catela abrió el marcador y Rafa Rato a punto estuvo de hacer el segundo unos instantes después. En el tramo final del primer acto, los de Tudela apretaron y en esta ocasión fue David Ramos el que pidió un tiempo muerto para dar instrucciones a sus jugadores. Le salió bien la jugada al técnico visitante, ya que tras la pausa Catela hizo un nuevo tanto y los visitantes se fueron al descanso con una renta que no merecían. Tras el paso por los vestuarios, Aspil-Jumpers salió a la pista con otra mentalidad y apenas tardó dos minutos en reducir las diferencias con un gol de Joao Miguel. En la segunda parte, los de Pato sometieron a su rival con buen juego y dispusieron de numerosas ocasiones para empatar el partido. El poste lo impidió hasta en dos ocasiones al escupir los disparos de fuera del área de Terry y Nacho Gómez. Cuando mejor jugaban los locales, volvió a golpear Viña Albali de falta directa. Pese al gol de Chino, los naranjas no dejaron de creer y volvieron a meterse en el partido con un tanto de Terry con un poco de fortuna. De ahí al final, los locales buscaron el gol de todas las formas posibles, pero no hubo manera de batir a Edu, que fue uno de los culpables de que los visitantes se fueran del Ciudad de Tudela con tres puntos.

PRIMERA MASCULINA

2ª JORNADA

Manzanares-Inter3-3

ElPozo Murcia-Osasuna Magna3-3

Jaén-Real Betis2-1

Emotion Zaragoza-Santa Coloma3-11

Barça-Burela6-1

Córdoba-Palma4-2

Levante-Jimbee Cartagena2-2

Ribera Navarra-Albali Valdepeñas2-3

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. Valdepeñas 2 2 0 0 6 2 6 2. Jaén 2 2 0 0 6 4 6 3. Cartagena 2 1 1 0 5 3 4 4. Inter 2 1 1 0 5 3 4 5. Santa Coloma 2 1 0 1 14 7 3 6. Palma 2 1 0 1 8 6 3 7. Barça 2 1 0 1 8 7 3 8. Córdoba 2 1 0 1 5 5 3 9. ElPozo Murcia 2 0 2 0 7 7 2 10. Manzanares 2 0 2 0 4 4 2 11. Osasuna Magna 2 0 2 0 4 4 2 12. Real Betis 2 0 1 1 5 6 1 13. Levante 2 0 1 1 2 5 1 14. Burela 2 0 1 1 4 9 1 15. Zaragoza 2 0 1 1 6 14 1 16. Ribera Navarra 2 0 0 2 2 5 0

José Lucas Mena 'pato'

"Es una derrota injusta"

Entrenador. El técnico del Aspil-Jumpers Ribera Navarra señaló que la derrota "es injusta e inmerecida" y añadió que, si bien en la primera parte el Valdepeñas "ha estado mejor que nosotros, en la segunda hemos mejorado mucho y hemos tenido ocasiones suficientes para empatar e incluso para habernos llevado el partido, pero no ha podido ser, Edu se ha convertido en el héroe de su equipo". Pese al "sabor amargo", José Lucas Mena 'Pato' destacó el esfuerzo del equipo. "Ha sido bestial y me voy contento con la segunda parte que hemos realizado, hay que seguir trabajando, este partido servirá de aprendizaje de cara al futuro", concluyó el técnico naranja.