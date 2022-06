Goleada de Aspil Jumpers para soñar con semifinales

Aspil Jumpers 6

Palma Futsal 2

ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA Marcao, David, Pintinho, Gabriel y Terry -cinco inicial-, Uge, Anás, Nacho Gómez, Joao Miguel, Carlos Bartolomé, Jorge Espín y Adrián Pereira (ps).

PALMA FUTSAL Barrón, Eloy Rojas, Higor, Tomaz y Diego Nunes -cinco inicial-, Chaguinha, Marlon, Gordillo, Cainan, Mancuso, Neguinho y Fabio (ps).

Goles 0-1 min. 4: Higor. 1-1 min. 9: Nacho Gómez. 2-1 min. 14: Terry. 3-1 min. 16: Gabriel. 4-1, min. 23: Terry. 4-2 min. 25: Marlon. 5-2 min. 32 Terry. 6-2 min. 36: Terry.

Árbitros Jorge González y Luis M. Sánchez (Comité de Guipúzcoa). Amonestaron a los locales David y Pintinho y a los visitantes Mancuso, Marlon, Diego Nunes e Higor.

Incidencias 950 espectadores.

tudela – Aspil-Jumpers Ribera Navarra goleó en el Ciudad de Tudela a Palma Futsal y dejó encarrilado su pase a las semifinales del play off por el título. Terry, con un póker de goles, fue una auténtica pesadilla para el conjunto mallorquín, que deberá mostrar en el partido de vuelta una versión muy diferente a la de ayer si quiere estar en la siguiente ronda.

No comenzaron bien las cosas en el Ciudad de Tudela para Aspil-Jumpers que vio como en los primeros minutos de partido su hombre más destacado era su portero Marcao. No obstante, las buenas intervenciones del cancerbero no fueron suficientes para que Palma se pusiera por delante en el marcador. Avisó por dos veces Nunes, pero fue el pívot Higor el que aprovechó una jugada de estrategia para poner por delante a los mallorquines. No estaba a gusto en la pista el conjunto naranja y Pato no lo dudo y paró el partido. Tras el tiempo muerto se comenzó a ver a un equipo mucho más reconocible y Nacho Gómez empató en una contra bien conducida por Pintinho. El gol cambió la decoración, los locales comenzaron a desplegar su fútbol sala y Barrón empezó a aparecer. El dominio del conjunto naranja era muy claro y al final se tradujo en goles, ya que Terry hizo el segundo al finalizar una jugada de estrategia y Gabriel marcó el tercero en una nueva contra. Trataron de recortar diferencias los visitantes antes del descanso, pero resistieron bien los de Pato.

No bajó el pistón en la segunda parte Aspil-Jumpers y nada más arrancar Higor se vio obligado a sacar bajo palos un disparo de Terry, que ya se colaba. No perdonó en la acción siguiente el goleador brasileño, que fusiló a Barrón. Se le ponían muy bien las cosas a los locales con esa diferencia de tres goles en el marcador, pero entonces Palma tiró de oficio para agarrarse al encuentro. Marlon aprovechó un saque de banda para mandar el balón a la red y dar esperanzas a los visitantes, que se cargaron de faltas muy pronto y lo pagaron en los minutos finales. Terry, en estado de gracia, robó un balón en ataque y no perdonó ante Barrón. Después, el brasileño tampoco falló desde el punto de doble penalti, dejando la eliminatoria muy de cara para Aspil-Jumpers. En los minutos finales, Palma Futsal puso en pista el portero-jugador para recortar diferencias, pero Marcao, que también rindió anoche a un gran nivel, echó el cerrojo en la portería naranja. l

'play offs' por el título

CUADRO DE CUARTOS DE FINAL

Ida (ayer)

Aspil Jumpers (6º) - Palma (3º) 6-2

ElPozo Murcia (8º) - Barça (1º) 1-3

Cartagena (5º) - Valdepeñas (4º) 1-2

Jaén (7º) - Inter (2º) 1-1

Vuelta

Palma - Aspil Jumpers Sábado (20.30 h)

Barça - ElPozo Murcia Sábado (19.00 h)

José Lucas Mena, 'Pato'

"Queda la vuelta y no va a ser fácil"

lll Entrenador. Pato dijo que tuvo que parar el partido muy pronto para tranquilizar a sus jugadores. "No empezamos bien, encajamos un gol en la estrategia y pudimos encajar otro más pero tras el empate el equipo se ha soltado y ha sido muy superior en todas las facetas, excepto en la estrategia en contra". El técnico, que reconoció estar "satisfecho", señaló: "Queda la vuelta en Palma y no va a ser nada fácil. Palma tiene un potencial enorme y está capacitado para remontar. Tenemos que ir allí pensando que la eliminatoria está empatada, si vamos pensando que tenemos cuatro goles de ventaja nos pegarán una hostia y se acabará nuestra ilusión".