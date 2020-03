Braulio,director deportivo de Osasuna: "El mundo va a cambiar, el fútbol también"

pamplona – Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, pasa estos días de confinamiento en Valencia, con su familia. Y la conversación con este periódico se desarrolla mientras saca al perro para que se desfogue durante unos minutos. Como no podía ser de otro modo, las reflexiones que se plantean relacionadas con el fútbol y con Osasuna quedan vinculadas al desarrollo de la emergencia sanitaria y su final, para lo que no se ve aún un horizonte nítido.

"Va a cambiar todo el mundo y creo que también vamos a ver un fútbol distinto", afirma el director deportivo rojillo. "El análisis de la situación en el mundo del fútbol es sencillo, porque esta pandemia va a tener una influencia sin duda muy grande. Si va a influir en todo el mundo en la economía, los países... El fútbol no se va a quedar al margen".

Y ejemplifica alguna cuestión concreta. "Estamos viendo que no hay fútbol por televisión y que se pagan unos derechos par ello. Un porcentaje muy alto de los presupuestos de los clubes depende de la televisión... Yo creo que la temporada que viene puede ser muy dura, pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque nadie sabe lo que va a pasar".

"El mercado está totalmente parado, no se puede hacer nada porque los clubes no sabemos en qué escenario nos vamos a mover, cómo va a quedar esto, el dinero que vas a contar, qué criterio se va a seguir para fichar", continuó. "En las renovaciones de los jugadores, pasa exactamente igual. Nosotros tenemos el caso de Kike Barja, que es un tema que se puede hacer porque están las cosas claras, pero en las situaciones de otros jugadores, tenemos que esperar a ver qué escenario económica".

"Son situaciones de las que hay que hablar", prosigue, "pero todo son especulaciones. No sabemos cuándo va a volver la competición, si va a poder volver, no sabemos si va a ver televisión, los ingresos a más largo plazo. Que a nadie se le olvide que lo más importante es la salud, que se encuentre una solución para todo este problema, que lo demás es secundario".

A pesar de que el mensaje de Braulio es claro y opera con la sensatez lógica que requiere esta grave crisis sanitaria, hay cuestiones relacionadas con su actividad que no puede evitar, como la posibilidad de que los jugadores terminen a actividad más allá del 30 de junio, fecha en la que suelen concluir los contratos de los futbolistas con sus clubes. "En el tea de la moratoria de los contratos, la clave es de los jugadores, de la postura que adopten. También tengo claro que ante situaciones excepcionales, como la que nos encontramos, habrá que tomar medidas excepcionales".

Braulio también piensa que no se pueden avanzar las repercusiones económicas en los clubes y, en concreto en Osasuna, porque nada es fijo ni absolutamente cierto. "Están saliendo informaciones sobre lo que van a hacer los equipos o los problemas económicos, pero eso es aventurar las situaciones", explica. "Lo que tiene que tener claro el aficionado es que los grandes clubes no lo van a pasar peor que los pequeños, esto es lo que pasa en todos los órdenes de la vida".

También tiene Braulio ideas propias para alguno de los escenarios. "Estoy convencido de que si se vuelve, se va a volver sin público. Es especular, pero la situación es grave", explica. "Esto también va a suponer más pinchazos –conexiones de un usuario– para las televisiones, que también resultará beneficioso para ellos. Está claro que si no hay competición, la televisión no va a pagar lo que no ha podido emitir".