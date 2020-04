21 días confinado

Rubén García continúa brillando en las redes sociales de Osasuna durante el periodo de encierro en casa

rubén García se está revelando como el futbolista más avispado en las redes sociales y, en este periodo de confinamiento, además de ser entrevistado por el club, realizar actividades en la cocina, ofrecer también imágenes de sus entrenamientos, convocar un concurso de dibujo, participar en el reto de toques con el papel higiénico, en el juego FIFA entre jugadores de la Liga, sumarse a la iniciativa solidaria Saldremos Juntos y ser el impulsor de una iniciativa para felicitar cumpleaños a los niños cuyos familiares así lo soliciten –una sonrisa para estos días de encierro–, ayer dio un paso más sorprendiendo a todo el mundo y, también, aportando humor y chispa a estas semanas de reclusión.

Luciendo, en un montaje, una pelambrera al estilo de Aridane, el delantero resume la situación con gracia: "Día 21 de confinamiento. Oyer Aridane, ¿me pasas el enlace del peine ese que me comentaste?". Entre los más de cinco mil comentarios que ayer por la tarde tenía la imagen, el propio Aridane respondía a la cuestión: "Pues no te queda tan mal papi. Me voy a tener que poner tatuajes a ver qué tal me quedan a mí".

Rubén García también ha manifestado en las redes el deseo de regresar a la competición y de volver a jugar en El Sadar. También aprovecha el tiempo mientras espera.