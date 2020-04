Madrid – El director adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, negó que en su institución sepan si Primera y Segunda van a reanudarse pronto, en una tensa reunión con Luis Rubiales, presidente de la la Federación Española de Fútbol (RFEF), y con David Aganzo, presidentede la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

A tenor de los audios revelados ayer por El Larguero de la Cadena Ser, Del Campo afirmó que "no es ni momento ni lugar" para plantear cuestiones tan pormenorizadas sobre horarios. "No sabemos si vamos a poder empezar, no sabemos nada. Seamos más reflexivos que ponernos a hablar de horarios".

Aganzo explicó que en su sindicato "pueden ser flexibles" dependiendo de los horarios del futuro calendario, pero recalcando que losjugadores deben tener un mínimo de 72 horas entre partido y partido.

Otro punto polémico fue el horario de los partidos debido a las altas temperaturas. "¿Vamos a permitir que se televise a las 18.00 horas, a las 19.00 horas, a las 20.00 a treinta y tantos grados?", planteó el presidente de la Federación. "A lo mejor LaLiga tiene que entender que para que esto salga solo se puede jugar domingos y jueves. O sábados y miércoles", añadió.