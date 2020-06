Real Sociedad-Real Madrid: un arbitraje polémico a la vista de todo el mundo

Minuto 48: penalti de Llorente a Vinícius Júnior, concedido. Minuto 68: gol de Januzaj, anulado. Y dos minutos después, gol de Benzema, validado. Las jugadas las tenemos aún en la retina. Tres elecciones arbitrales de Xavier Estrada Fernández que determinaron el resultado y el sino de un partido no muy vistoso, pero sí entretenido en Anoeta. Tres sentencias, como las del César 'pulgar arriba, pulgar abajo', de esas que matan un partido y que, siendo el rival el Real Madrid, claro, dejan mucha resaca.



Sin duda, su actuación fue el primer trending topic (tema del día para los premillennials) durante la noche del domingo y buena parte del lunes en Donostia y en cualquier rincón donde el fútbol sea seguido por televisión. Así calificaba este lunes la prensa estatal e internacional el arbitraje sufrido por la Real: "escandaloso" (Sport, Catalunya), "sospechoso" (Corriere dello Sport, Italia). En Argentina, Olé volvió a hacer gala de su innegable ingenio para titular: "Con o sin VAR, mandan igual".



El colegiado del partido, catalán de Lleida, ni siquiera obtuvo el respaldo de la prensa madridista. El As reconocía en su portada del lunes que "el Madrid se pone al frente de la tabla (?) tras una polémica actuación del VAR y del árbitro, que anularon un gol legal a la Real". Todos los medios se centran en las jugadas de las áreas, esquivando la primera de las decisiones cuestionables de Estrada Fernández. El peligroso codazo de Casemiro a Mikel Merino, cuando no se había cumplido la primera media hora de partido, bien pudo ser castigado con la expulsión del brasileño, que pudo hacer mucho daño al mediocentro txuri-urdin. Ni mirar el televisor. Amarilla y sigan.



Tampoco parece, pues, que le dieran aviso de la gravedad de la acción desde la sala VAR, donde estaba sentado, con mil ojos a su servicio, Juan Martínez Munuera. En el despropósito, Estrada estaba acompañado. Porque ?y aquí reside una de las grandes causas de la rabia y la impotencia de los realistas en el pospartido?, si no es para impartir justicia en jugadas así, ¿para que se introdujo la tecnología en el fútbol?



Según informa la cadena COPE, el capitán txuri-urdin, presuntamente, se dirigió al equipo arbitral en los siguientes términos: "Sois un desastre". Aunque en el acta del partido, colgada en la web de la Federación, no hay rastro de tal incidencia, la cadena de radio asegura que este hecho sucedió en el túnel de vestuarios tras el partido y que se refleja en el acta que realizó el colegiado, a pesar de que el centrocampista de Mutriku no estaba en la lista de convocados. Una, cuanto menos, curiosa determinación. Una más.