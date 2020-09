El Inter cierra la puerta a Messi, cuyo padre viaja a Barcelona

El director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, aseguró este martes que no podrán fichar a Leo Messi porque se trata de "una locura" y rechazó que vayan a realizar ninguna oferta por el jugador argentino, cuyo futuro sigue en el aire. "No vamos a hacer ninguna propuesta por Messi. No sé de dónde salió esa historia, pero son rumores locos", indicó el dirigente italiano. Mientras, Jorge Messi, padre y agente de Lionel, partió ayer desde Rosario rumbo a Barcelona para reunirse con Josep Maria Bartomeu y destrabar la salida del delantero del club catalán, según afirma la prensa argentina.