Juan Carlos Unzué: "Las muestras de cariño son un chute de energía"

pamplona – Juan Carlos Unzué fue nombrado ayer socio honorífico de Osasuna, en un evento en el que la Asociación Osasuna Veteranos le hizo entrega de un pin de oro del escudo del club. Más de dos meses después de hacer público que padece ELA, Unzué aseguró que en lo mental se encuentra "muy fuerte, más si cabe con estas muestras de cariño", así como que su "nuevo objetivo de vida es ayudar" a sus "nuevos compañeros de equipo".

"En este momento de dificultad que tengo, esto –recibir el cariño y reconocimiento por parte de la gente, en este caso excompañeros– hace que sienta que hay un poco más de energía cada día. Es un chute de energía continuo, y es muy de agradecer. Uno piensa que tiene más fuerza ahora si cabe que cuando lo hizo público".

El exfutbolista se mostró muy agradecido por el cariño y por reencontrarse con excompañeros y amigos. Más si cabe porque todo este reconocimiento llegó en su casa. "Es verdad que yo llevo viviendo lejos de mi tierra más años de los que he vivido aquí en Pamplona. Pero a mi me educaron con la idea de no olvidarte nunca de dónde vienes. Mis raíces siguen estando aquí", comentó. "Sentimentalmente es algo que me llena mucho, y no va a poder haber muchas otras circunstancias u otros actos que le vayan a poder superar en este aspecto al momento que estoy viviendo aquí".

No es el único reconocimiento que ha recibido Unzué, que en los últimos meses no se ha cansado de decir que no entiende que para homenajear a alguien haya que esperar a que ya no esté. Por ejemplo, el campo de fútbol de Orcoyen, donde él reside, pasará a llevar su nombre próximamente.

"Yo tengo una enfermedad, hablando mal y pronto, muy cabrona, pero te da la oportunidad de recibir todo este cariño y reconocimiento. Sé lo que me viene, pero tengo la sensación de que hay cosas peores. Hay otro tipo de enfermedades, o accidentes, que no te dejan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Para mí esto es importante. Estoy tratando de aprovechar cada día de mi vida", apuntó.

Unzué también asegura que siente la responsabilidad que le da el altavoz que puede tener por tratarse de quien es, aunque no es algo que le venga de nuevo. "Toda mi vida ha sido asumir responsabilidades, desde cuando era portero o después como entrenador. Y es una de las razones por las que lo hice público, darle más visibilidad a la enfermedad".

Sin embargo, la pandemia lo complica todo, ya que Unzué, que tiene la intención de organizar "algún tipo de partido o de torneo" para recaudar fondos, cree que en estos momentos "no tiene ningún sentido si la gente no puede acudir". "Nosotros también les tenemos que dar algo a la gente para que ellos aporten", opina. Y es que la ELA es una enfermedad "un poco dejada de la mano de Dios". "No hay demasiadas ayudas, sobre todo para investigación, por lo estaremos todos encantados con lo que pueda aportar cada uno desde su posición".

Lamentablemente, la progresión de la enfermedad, aunque lenta en su caso, no para. "En el aspecto físico, se confirma lo que los médicos dicen, la progresión es lenta, pero sí es verdad que no para. A día de hoy me sigo valiendo por mí mismo para las cosas esenciales casi casi al cien por cien. No me sobra absolutamente nada, en cuanto a la movilidad", apuntó.

un club estable Unzué también quiso valorar la actualidad de Osasuna, el club de su tierra, en el que estuvo los tres primeros años y los dos últimos de su carrera como jugador. "Veo al club estable, tanto en el aspecto económico como deportivo. Y los osasunistas están muy cercanos al equipo y al entrenador. Esto siempre ayuda. No solo cuando las cosas van bien, sino sobre todo cuando las cosas están complicadas". El exfutbolista y exentrenador valora la pasada campaña como "fantástica". "El fútbol que han hecho y la manera en la que han conseguido la permanencia hay que valorarla. Y es de sobresaliente".

En cuanto a esta temporada, en la que Osasuna cumple 100 años, Unzué desea que se "repita el éxito de la temporada pasada". "Es un momento histórico para el club, con el centenario y el nuevo estadio. Creo que lo que deseamos todos es que esta pandemia no nos limite demasiado en el tiempo para poder estar ahí cerca del equipo, para aportar ese granito de arena que es tan importante".