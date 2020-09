Messi, una PCR y a entrenar

BArcelona – El nuevo Barcelona de Ronald Koeman completó ayer su última sesión de trabajo de la semana, todavía sin el delantero Lionel Messi, pendiente de la prueba PCR a la que debe someterse antes de reincorporarse a los entrenamientos. Si el resultado del test es negativo, Messi se ejercitará por primera vez a las órdenes del técnico holandés mañana mismo, aunque los primeros días deberá hacerlo en solitario, tal como establece el protocolo sanitario de la Liga de Fútbol Profesional.

La plantilla del primer equipo del conjunto catalán va a disfrutar hoy de una jornada de descanso antes regresar al día siguiente al trabajo, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para empezar la segunda semana de pretemporada, en la que ya estará presente el astro argentino, que el pasado viernes confirmó que finalmente cumplirá el año que le queda de contrato con el Barcelona, pues el club se ha negado a darle la carta de libertad para fichar por otro equipo, tal y como era el deseo de Messi.

Aún sin Messi, los jugadores disponibles del cuadro culé, que cada vez son más, volvieron a trabajar. Si el viernes se incorporaba el centrocampista brasileño Philippe Coutinho, que el curso pasado jugó cedido en el Bayern, con el que se proclamó campeón de la Champions, ayer lo hicieron los cinco futbolistas azulgranas que habían sido convocados por la selección española sub-21: el portero Iñaki Peña, el defensa Juan Miranda y los centrocampistas Aleñá, Pedri y Riqui Puig.

De Jong, feliz Uno de los que todavía no se ha puesto a disposición de Koeman es el holandés Frenkie de Jong, concentrado con la selección de su país y que expresó su alegría por el anuncio de Lionel Messi de que seguirá en el Barcelona la próxima temporada. "Personalmente estoy muy contento de que se quede. Es el mejor jugador del mundo y, si permanece en el Barcelona, eso te hace feliz", dijo el jugador a la cadena de televisión NOS tras el encuentro del pasado viernes entre Países Bajos y Polonia, correspondiente a la Liga de las Naciones y que acabó con triunfo del combinado neerlandés (1-0). El centrocampista se enteró de la permanencia del argentino mientras se preparaba para el encuentro y aseguró que "era algo entre Messi y el club; yo no tenía ningún control sobre el asunto y no estaba en Barcelona, así que lo he seguido desde la distancia".