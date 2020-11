La paciencia de los clubes regionales de Navarra llega a su fin

La paciencia de los clubes navarros ha llegado a su fin varios de los que compiten este fin de semana han dicho basta. La nueva Orden Foral sigue impidiendo la entrada a los campos de los aficionados, que, anhelando las tardes de fútbol antes de la irrupción de la pandemia, se han amontonado en los aledaños de los estadios, lejos de los límites que marcan los protocolos sanitarios.

Los clubes, que en su mayoría necesitan del bolsillo del aficionado para la supervivencia económica de los mismos, y, promovidos por los de Segunda B, y varios de Tercera, han tomado la decisión de reivindicarse de manera conjunta este fin de semana, y para ello han elaborado el siguiente comunicado:

Esta semana se ha publicado la Orden FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre que modifica parcialmente tal y como está publicado en el Punto 18. –Actividades en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio.

18.1. Las actividades en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas siempre que no superen el 40 % del aforo máximo permitido. En todo caso, el aforo máximo no podrá superar las 150 personas. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas durante la celebración de los espectáculos o actividades a los que se refiere este punto. El horario máximo de apertura se establecerá hasta las 22:00 horas.

18.2. Las actividades en recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio al aire libre, no podrán superar el 40 % del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 300 personas.

18.3. Las actividades que superen las 150 personas en interiores y 300 personas en exteriores deberán someterse previamente a informe vinculante del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Ante esta penalización a los clubes de Fútbol navarros, porque tenemos un perjuicio económico, directo, no hay entradas, no hay patrocinios, no hay venta en el bar, no hay sorteos, por no tener público en los campos de fútbol, queremos expresar nuestro agravio comparativo, que no llegamos a entender, porque se puede ir a lugares cerrados hasta 150 personas y 300 personas en recintos al aire libre y similares, tema que compartimos, y sin embargo, en los campos de fútbol NO PUEDE ENTRAR NADIE.

Consideramos una vulneración del artículo 9 de la constitución, que dice: Los poderes públicos han de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentran la libertad y la igualdad, cosa que no ocurre con esta Orden Foral, ya que a unas personas se les permite, y a otras personas se les penaliza, esto es discriminación social.

Por todo ello, solicitamos que se nos respete y nos aplique en igualdad la misma ley, en las mismas condiciones, se nos permita con los controles establecidos por sanidad, la entrada de público con la misma limitación de personas, en los campos de fútbol.

Es muy lamentable que cada día se permita que se repitan más escenas de personas detrás de una valla desde la que se puede ver el partido o gente subida a un montículo para visualizar lo que ocurre en el terreno de juego sin ningún tipo de control. #SOMOFUTBOLMODESTO#QUEREMOSPÚBLICOLOSCAMPOS

También recordar al Gobierno que los clubes gestionamos miles y miles de chicos y chicas, que contribuimos con una gran labor social que realizamos con la ciudadanía.

Como gesto de reivindicación para que el jugador número 12 que son las personas asociadas a los clubes y la afición al fútbol puedan entrar a los campos y disfrutar de sus equipos.

El primer minuto de cada partido será solidario con el número 12, pasando el balón entre los jugadores en el centro del campo, terminando un aplauso reivindicativo GOBIERNO RECTIFICACIÓN. e IGUALDAD DE CONDICIONES