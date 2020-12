Pamplona – ¿Habrá público en la Copa? Esa es la pregunta que se hacen Cantolagua, Mutilvera y San Juan a menos de una semana de recibir a Valladolid, Racing de Santander y Granada. Según informó el miércoles Salud, los aficionados podrán volver a las gradas a partir del día 16 de octubre. El partido del Cantolagua ante el Valladolid está programado para el día 15 y el club desea que la normativa pueda entrar en vigor para ese día. El problema de la Mutilvera es el horario, puesto que reciben al Racing el jueves 17 a las 20.15 horas y, de haber prórroga, podrían tener dificultades para cumplir con el toque de queda.

La vuelta del público es un avance que los clubes recibieron con entusiasmo, pero que plantea algunas incógnitas de cara a los encuentros de Copa. El presidente del Cantolagua, Alberto Ozcoidi, desea poder contar con público en su partido del ante el Valladolid. "Parece ser que el día 15, que es nuestro partido, no podría haber público. Es un poco injusto que esa misma semana Mutilvera y San Juan –que me alegro por ellos– puedan tener afición y nosotros no. Encima, era un partido que Federación nos puso el miércoles, pero que por la televisión se va a jugar el martes".

El presidente de la entidad de Sangüesa está en contacto con la Federación Navarra y con Salud en busca de una solución. "Sería suficiente con adelantar la normativa un día o dos para facilitarnos que haya público. Esperamos que las gestiones que se están realizando sean positivas y que la gente pueda entrar".

El partido se disputará finalmente en Merkatondoa y el Izarra no tiene ningún inconveniente en que haya público. "Su presidente está totalmente a favor, aunque todavía no sabemos los protocolos ni el aforo permitido. A nosotros, con que nos dejen meter a 250, que son los socios que tenemos en Sangüesa, estaríamos más que satisfechos", concluye.

Por su parte, la Mutilvera teme que exista algún problema para su afición a causa del horario. El conjunto dirigido por Andoni Alonso recibe al Racing el jueves 17 a las 20.15 horas y, en caso de que hubiera prórroga y penaltis, los seguidores podrían llegar a incumplir el toque de queda de las 23.00 horas. En los eventos culturales, por ejemplo, se ha establecido el horario máximo a las 22.00 horas y reclaman que, de ser así en el deporte, se haga una excepción ese día.

Julen Romero, presidente de la Mutilvera, espera contar con un protocolo en los próximos días . "No sabemos qué exigencias nos van a pedir ni si serán realistas o no. Estamos hablando con Deporte y Juventud, saben que tenemos un partido y queremos que haya público", remarca.

Por último, el equipo que no debería tener problemas para acoger público en su partido copero es el San Juan, que juega contra el Granada el jueves 17 a las 19.00 horas.

Fin del minuto solidario Los clubes de Segunda B y Tercera dejarán de protestar al inicio de los partidos después de que Salud diera el visto bueno al acceso de público a partir del día 16 de diciembre.

"Me da miedo que haya prórroga y que la gente se tenga que ir antes por el toque de queda" Julen Romero Presidente de la Mutilvera