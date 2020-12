El San Juan ve la luz ante el Beti Onak

San Juan 1

Beti Onak 0

SAN JUAN Javier, Dufur, Iker, Oier, Asier, Unai, Iñaki, Mata (Palacios, min. 64), Irigoyen (Julen, min. 80), Marcos (Mikel, min. 64), Jon (Ander, min. 64).

BETI ONAK Miguel, David, Mario, Raúl (Javier, min. 56), Olleta (Mikel, min. 56), Telleria, Adrián (Juan, min. 46), Jon (Asier, min. 75), Óscar (Fermín, min. 48), Manuel, Raúl.

Gol 1-0, min. 84: Palacios.

Árbitro Ander Ezquerra Ucar.

Estadio San Juan.

pamplona – El San Juan vuelve a sumar otros tres puntos más en la tabla tras anotar un gol de penalti en el minuto 84.

En todo momento el Beti Onak quiso mostrar su tranquilidad a los locales, sin embargo los verdes aspiraban a mover el balón para provocar y generar una jugada que rompiese el marcador antes de finalizar el primer tiempo.

En la primera parte el San Juan no pudo hacerse con el partido, ya que el equipo de Bebeto no salió de su campo y tuvo que pelear mucho para llegar al área de los blancos en la que no pudieron crear apenas ninguna ocasión de gol.

El San Juan intentó permanecer durante los últimos minutos en el área del rival para conseguir un gol que abriera el marcador.

En la segunda parte el San Juan estuvo más decidido, ya que fueron mayores las ocasiones que pudieron generar y la intensidad se pudo apreciar en el campo.

En el minuto 77 el San Juan no aprovechó los tres córners consecutivos para rematar de cabeza, pero los verdes aún no sabían que llegaría un momento clave.

El minuto 84 una falta en el área terminó con un gol de penalti de Pablo Palacios y en el que los verdes pudieron romper el marcador y sumaron otra victoria más en casa.