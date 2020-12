El cerebro de dos equipos

En un párrafo

Años y años despreciando los premios de France Football por ser incapaces de entender la talla futbolística de Xavi Hernández, y nos han callado bien la boca al incluirlo nada menos que en el mejor once de la historia. Un once que les ha quedado bastante discutible por dejar fuera a Di Stéfano, Puskas, Cruyff o Roberto Carlos, pero que al menos con Xavi demuestra que eran conscientes de haber sido injustos con él. Obviamente puesto ahí como director de orquesta de una época gloriosa, la de la Roja del tiki-taka que enlazó Europeo-Mundial-Europa. Y queremos pensar que también por haber llevado la batuta del mejor Barça, ése en el que Messi brillaba tanto que eclipsaba a todos los demás. El fútbol es velocidad, potencia, puntería y muchas cosas más que deleitan al aficionado, pero ante todo se juega con el cerebro. Xavi ha sido, sin duda, el más limitado físicamente de esos once jugadores, pero tan o más futbolista que todos ellos.