España se reconoce

Gerard Moreno sonríe desde el suelo tras superar con un remate al portero de Kosovo, Samir Ujkani. La ocasión no terminó en gol. Fotos: Efe

España3

Kosovo1

ESPAÑA Unai Simón; Marcos Llorente, Eric García (Sergio Ramos, min.86), Iñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets (Rodri, min.82), Koke, Pedri (Fabián Ruiz, min.69); Dani Olmo (Canales, min.82), Ferran Torres y Morata (Gerard Moreno, min.69).

KOSOVO Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Dresevic; Halimi (Voca, min.82), Kryeziu, Kololli (Zeneli, min.57); Rashica (Kastrati, min.55), Celina; y Muriqi.

Goles 1-0, min.34: Dani Olmo. 2-0, min.36: Ferran Torres. 2-1, min.70: Halimi. 3-1, min.75: Gerard Moreno.

Árbitro Jakob Kehlet (Dinamarca). Amarilla a Kryeziu (min.49), de Kosovo.

Estadio La Cartuja. Sin público.

Sevilla – La selección española ganó con claridad a la de Kosovo en el estadio sevillano de La Cartuja y disipó las dudas surgidas en la tercera jornada del grupo B de la fase de clasificación para el Mundial, tras dominar a un rival que sólo se estiró en la segunda mitad, ya con un 2-0 adverso, y enderezar así el rumbo hacia Qatar 2022.

Tras un buen primer tiempo, España se puso por delante con sendos goles en sólo dos minutos de Dani Olmo y Ferrán Torres, que también marcaron en el triunfo por 1-2 en Georgia, superada la primera media hora, mientras que tras el descanso Kosovo acortó distancias tras un grave error en una salida del meta Unai Simón, luego enjugado con el 3-1 de Gerard Moreno a un cuarto de hora del final.

La Roja se jugaba enderezar su camino hacia el Mundial de Qatar 2022, tras el inopinado traspié del pasado jueves en casa ante Grecia (1-1) en el estreno de esta fase, y menos mal para los de Luis Enrique que el extremo del Leipzig Dani Olmo arregló lo que hubiera sido un desaguisado mayor con su gol del triunfo in extremis en Georgia (1-2). El seleccionador varió de nuevo su once para una cita más trascendente de lo que a priori se hubiera pensado ante un rival de discreto nivel como Kosovo, al que el Gobierno de España no reconoce como país tras su independencia unilateral en 2008 (otros cuatro gobiernos de la Unión Europea tampoco reconocen su condición). En cualquier caso, España, sin un brillo excesivo, sí que se mostró como una selección reconocible y se aupó a la primera plaza de su grupo, aunque, eso sí, con un partido más que Suecia.