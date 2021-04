El Izarra termina la primera fase con derrota

Ebro2

Izarra1

EBRO Loscos; Palomares, Espín, Juan Gutiérrez, Manel; Parejo, Nando Quesada; Joserra (Higón, min.52) (Lerma, min.78), Carri (Carlos López, min.63), Sebas Moyano; Álvaro.

IZARRA Julio Iricíbar; Eguaras, Endika, Cabrera, Gallego (Eneko, min.83); Javi Gómez (Losantos, min.76), Rúper (Miki Muñoz, min.76), Parra, Darío Guti (Spahiu, min.76); Laborda, Sergio Sánchez.

Goles 1-0, min.45: Carri (p); 2-0, min.48: Álvaro; 2-1, min.50: Endika.

Árbitro García Arriola (Colegio Vasco). Amarilla a Juan Gutiérrez, Nando Quesada; Cabrera, Eguaras.

Estadio Pedro Sancho. 150 espectadores.

Zaragoza – Derrota ajustada del Izarra en el último encuentro de la primera fase, por lo que la escuadra estellesa acaba la primera fase en penúltimo lugar con quince puntos en la tabla. Los de Javi Martínez dieron siempre la cara, a pesar de recibir un gol en el suspiro final del primer periodo y otro en el arranque de la segunda mitad. Reaccionaron bien los navarros, recortando pronto y jugando bien, llegando ante un Loscos decisivo para los suyos y creando varias ocasiones claras. Merecieron quizás algo más los visitantes.

Tras los dos goles de los zaragozanos, poco a poco el Izarra se fue haciendo con el control del encuentro, con una nueva oportunidad a balón parado en remate de Laborda que se marchaba por encima del travesaño. El Ebro se veía obligado a replegar sus líneas tratando de defender con orden su ventaja mínima y salir en contragolpes. La tuvo Sebas Moyano en un lanzamiento de falta, pero no fue sino una llegada aislada porque era el Izarra el equipo que llevaba la voz cantante. Después de un triple cambio para oxigenar al equipo, un envío de Sergio Sánchez lo sacaba Loscos de puños y poco después era Spahiu quien ponía un peligroso balón que no encontraba rematador. Y ya por encima del noventa, la mejor oportunidad en un testarazo imperial de Laborda que Loscos sacaba con un paradón tremendo, evitando el dos a dos. se acababa el encuentro con un Ebro que pese a ganar no conseguía la recompensa de estar entre los tres primeros. Al Izarra le tocará navegar con fuerza en las ocho jornadas del playout si quiere conservar la categoría. Argumentos para el optimismo como la segunda parte en el Pedro Sancho los hay.