Marcelino: "Haremos el pasillo a la Real"

LA PREVIA

Real Sociedad Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Merino; Portu, Oyarzabal e Isak.

Athletic Unai Simón; Capa, Nuñez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Unai López, Vesga, Morcillo; Sancet y Villalibre.

Árbitro Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora/tv 21.00 h. Movistar.

bilbao – Marcelino García Toral subrayó que el Athletic "es un club señor" y, "como corresponde", realizará hoy el pasillo de honor a la Real Sociedad por el título de Copa que conquistó el conjunto donostiarra el pasado sábado derrotando en la final al propio equipo rojiblanco. "Hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota, con muchísimo dolor, y hemos tenido un respeto absoluto. Siempre hay que actuar con los demás como quieres que los demás actúen contigo", dijo el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro liguero en el Reale Arena. No quiso tampoco entrar a valorar el asturiano las celebraciones del equipo txuri urdin porque "cada uno celebra sus éxitos como quiere" y considera que no debe entrar a valorar "si son respetuosos o no".

Hoy no habrá un título en juego, pero será un partido muy importante para los de Imanol Alguacil si quieren volver a clasificarse para Europa. La Real tiene la baja de David Silva, que se suma a la de Asier Illarramendi. En el Athletic, habrá cambios en el equipo titular respecto a la final de Copa. El varapalo físico y la cercanía del choque ante el Alavés, el sábado a las 16.15 horas, propiciará movimientos en el once.