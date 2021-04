Peña Sport: el ascenso primero, la Copa del Rey después

A principio de temporada, Unai Jáuregui se mostraba ambicioso con el reto que tenía por delante al comienzo de temporada al frente de la Peña Sport. "El objetivo de la Peña Sport no es otro que no sea ascender. Después nos la podremos pegar y pelear por no descender", anunciaba el técnico. Lo que todo el mundo desconoce es el sufrimiento por el que pasó el técnico a escasos meses de empezar la temporada.

En julio, la plantilla de la Peña Sport solamente estaba compuesta por Mikel González, David Sádaba, Iñaki Perujo, Miguel Mendioroz, Andoni Recarte, Alejandro Galeano, Fermín Úriz, Mikel Cubillo, Mikel Olcoz Aarón Martín y Pedro Flamarique. "Me dice la gente que la Peña Sport ha sacado 14 puntos al tercero, pero lo que no saben es por lo que hemos pasado. En julio estábamos pocos jugadores de plantilla. Lo he pasado muy mal porque no quería venir nadie a la Peña Sport. Al final la gente se fue animando, pero tuvimos que hacer un trabajo de captación muy duro. Al final hemos conseguido hacer un grupo en el que todos van a lo mismo. Destacamos por grupo, no por individualidades, y eso es lo que nos está llevando al éxito", se sincera Unai Jáuregui.

El camino de la Peña Sport se ha cimentado bajo la ilusión, la ambición y el ir partido a partido. Un recorrido que les permite ahora rozar la Segunda RFEF con la punta de los dedos. "Nos lo hemos ganado nosotros solos. La verdad es que hemos estado muy serios, hemos sido muy regulares y hemos conseguido una ventaja muy importante para esta segunda fase. Yo diría que es prácticamente definitiva porque no sé yo si el Beti Kozkor, tercero, podría sacar 14 puntos de 18. A ver si lo podemos rematar cuanto antes para después disfrutarlo", apunta Jáuregui.

Cuando a Unai Jáuregui se le presenta la oportunidad de entrenar a la Peña Sport hace dos campañas, al técnico no se le pasaba por la cabeza "otra cosa que no fuera ascender". Ahora, cerca de materializarse, el técnico puede cumplir un sueño. "Está la ilusión de que yo nunca he ganado una Liga. Ni como jugador, ni como entrenador. Pero por encima de todo está el objetivo de subir, y una vez conseguido, tenemos que ir a ser campeones", sentencia.

La ecuación es sencilla. El campeón de Tercera disputa la Copa del Rey. Así que en Tafalla se pueden preparar para, por qué no, no sólo subir de categoría y volver a albergar un partido del torneo del KO otra vez ante un equipo profesional, como ya hicieran en diciembre de 2019 al medirse al Fuenlabrada. Los madrileños pasaron de ronda con un solitario gol de Héctor Hernández a un minuto para finalizar la prórroga.

Hay alicientes de sobra para que la Peña Sport no deje escapar una oportunidad. Así se lo han tomado desde la primera fase, y esta de ascenso no va a ser diferente. La clave, para Unai Jáuregui, es "que lo que tenemos que hacer es competir como en la gran mayoría de los otros partidos y solo pensar en nosotros, como lo hemos hecho este año. Hemos ido siempre a lo nuestro, dentro de este año tan raro por la pandemia. No pensábamos en nada que no fuera que teníamos la suerte de poder jugar y poder competir y esta fase de ascenso tenemos que afrontarla igual".

El técnico reconoce que "desde cuando el club bajó de Segunda B la última vez han jugado una fase de ascenso y no pudieron subir. Siempre ha habido ilusión por subir, pero nunca ha habido esa presión, porque han sido conscientes de toda situación y este año nos han dado siempre facilidades". Ahora, la Peña Sport puede recoger sus frutos.