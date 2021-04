El líder, sin margen de error ante el colista

Saúl Ñíguez (izquierda), Koke (c) y Yannick Carrasco (d), ayer durante el entrenamiento del Atlético. Foto: Efe

LA PREVIA

Atlético de Madrid Oblak; Vrsaljko o Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Saúl, Herrera, Koke, Carrasco; Llorente y Correa.

EibarDmitrovic; Pozo, Arbilla, Oliveira, Cote; Atienza, Sergio Álvarez, Aleix García, Inui, Kevin Rodrigues y Kike García.

Árbitro César Soto Grado (Comité Riojano).

Hora/tv 16.15h. Movistar La Liga.

Un Eibar colista de La Liga afronta la difícil misión de ganar en el campo del líder, el Atlético de Madrid, donde todavía no lo ha conseguido en sus siete años en Primera (16.15 horas, Movistar La Liga). El único resquicio de esperanza para los de Mendilibar es que el Atlético no es en estos momentos el mismo equipo arrollador de la primera vuelta y que los armeros tienen que puntuar obligatoriamente para no descolgarse definitivamente de la lucha por la permanencia.

Para el Atlético de Madrid, comienzan las ocho jornadas de resistencia que debería de superar para ser campeón, esta noche sin el uruguayo Luis Suárez ni el portugués Joao Félix. Reducida al mínimo su diferencia al frente de la tabla –un punto sobre el Real Madrid y dos sobre el Barcelona, al que se enfrentará el 8 de mayo en el Camp Nou– por los 16 puntos perdidos de los últimos 33 en juego, al Atlético ya no le quedan opciones de tropiezo. Un paso en falso y será desplazado del liderato.

el madrid visita al getafe El Real Madrid se enfrenta esta noche (21.00 horas, Movistar La Liga) al desgaste físico y psicológico tras superar airoso una semana decisiva, ante el Liverpool en la Liga de Campeones y vencedor del clásico, con Zinedine Zidane obligado a innovar por la cantidad de bajas que sufre, especialmente en defensa, ante un Getafe necesitado de una alegría para cambiar su preocupante dinámica.

el sevilla, en anoeta La Real Sociedad tiene un exigente examen (14.00 horas, Gol) ante un Sevilla emergente en las últimas jornada y que se ha colocado a 6 del liderato, al que tratará de frenar para acelerar sus opciones de conquistar la quinta plaza, que es su gran objetivo tras hacerse con la Copa del Rey.

lucha por salir del descenso La jornada será importante también para los equipos que buscan alejarse del descenso. El partido entre Alavés y Huesca (16.15 horas, Movistar La Liga) se presenta como una auténtica final para los vitorianos. Por su parte, el Valencia busca cerrar la permanencia ante el Betis (18.30 horas), al igual que Cádiz y Celta (18.30 horas), que se encuentran en una zona mucho más tranquila. Por último, Levante y Villarreal (21.00 horas) protagonizan un duelo de rivalidad regional con aspiraciones europeas.