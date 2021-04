La Peña Sport logra su décimo título de Tercera División

La Peña Sport logró el pasado sábado su décimo campeonato de Tercera División y su octavo ascenso –en esta ocasión a Segunda RFEF–. Lo hizo a falta de disputarse cuatro jornadas, algo difícil de imaginar a principio de temporada, tanto para Uxua Zabalza, presidenta, como para Unai Jáuregui, entrenador.

"Si nos lo hubiesen dicho en junio o en julio no nos lo habríamos creído", comenta Zabalza, que explica las dificultades del club para atraer jugadores al equipo el pasado verano: "Yo confiaba totalmente en el entrenador. En fichajes y jugadores yo no me meto, él es el que sabe. Sí que es verdad que en julio me decía que estaba costando, pero echó el resto e incluso recuperó a jugadores que estaban sin jugar y que nos han dado todo y más. Ha sido un trabajo total de Unai".

Unai Jáuregui celebra uno de los goles de su equipo ante la Peña Sport. Foto: Patxi Cascante

El propio Jáuregui explicaba antes de comenzar la segunda fase que en julio la plantilla la conformaban nueve jugadores. "Nadie quería venir a la Peña, tuvimos que hacer un trabajo de captación muy duro, pero al final hemos conseguido hacer un grupo en el que todos van a lo mismo. Destacamos por grupo, no por individualidades, y eso es lo que nos está llevando al éxito", explicaba por entonces. Es algo que también destaca la presidenta, que valora "muchísimo", además del trabajo en lo físico y lo futbolístico "el trabajo psicológico" del cuerpo técnico: "Es una plantilla de jugadores muy diferentes y Unai es una persona que sabe trabajar muy bien ese aspecto".

Así las cosas, parece seguro que Unai Jáuregui seguirá a los mandos del equipo en su primera andadura en Segunda RFEF. "Él ya sabe que estamos totalmente con ellos y que si ellos quieren seguirán aquí", comenta Zabalza, mientras que Jáuregui asegura que están "muy contentos y muy a gusto en Tafalla".

Dos maneras de vivir el ascenso

El ascenso de la Peña Sport estaba cantado desde hace semanas. Los de Tafalla, tras una primera fase espectacular, llegaron a la segunda fase con su presencia en Segunda RFEF prácticamente atada. Un punto ante el Beti Kozkor hacía matemático el ascenso y el título liguero, que habrían llegado en cualquier caso tarde o temprano, lo que hacía que Jáuregui encarara dicho partido "muy tranquilo". "No es lo mismo jugarte la Liga a un partido que teniendo varios por jugar. Era cuestión de tiempo, pero personalmente me hacía especial ilusión ganarla en Tafalla".

Uxua Zabalza, presidenta de la Peña Sport, durante el partido del pasado sábado. Foto: Patxi Cascante

La tranquilidad del entrenador contrasta con los nervios de la presidenta: "Lo viví muy nerviosa, y más tal y como fue el partido. Empezamos perdiendo, remontamos, nos empataron, volvimos a marcar, hubo mucho descuento... Solo quería que el árbitro pitara el final, porque contra un equipo como el Beti Kozkor todo puede pasar. Cuando pitó fue una relajación y algo maravilloso", se sincera Zabalza, que aprovecha para agradecer su trabajo a todos los directivos del club.

Jáuregui comenta que "el momento de conseguir el objetivo compensa todos los momentos duros". "Hemos tenido que pelear todos los partidos y ha habido momentos duros. No ha sido un paseo", explica el técnico, que lamenta que la celebración fuera "descafeinada": "No pudimos cenar, ni liarla por Tafalla ni hacer nada con la afición. Por lo menos hubo aficionados en el partido y la ilusión de ganar una Liga –su primera Liga como entrenador– ahí está, no te la quita nadie".

Una temporada ilusionante

El campeonato de Tercera da acceso a la Peña Sport a disputar la Segunda RFEF y la Copa del Rey en la próxima temporada, algo "muy importante para el club": "La Tercera siempre se le ha quedado a la Peña un poco justa, pero la Segunda B siempre nos quedaba un poco grande. Pensamos que es una categoría hecha a medida para nosotros, y a ver si nos puede durar en el tiempo", explica la presidenta, que también está "muy ilusionada" por jugar la Copa del Rey.

Será la decimosexta participación del club en la Copa, pero la primera vez que la va a disputar su entrenador, al que le hace "especial ilusión". Sí tiene experiencia en la categoría, ya que ascendió con la Mutilvera en la 2015-16, si bien fue una temporada "complicada" al quedar emplazados en el grupo con equipos gallegos, asturianos o castellano-leoneses y al "no conocer mucho la categoría". Entonces la experiencia terminó en descenso pese a que el equipo cuajó una gran temporada, así que esperan que en esta ocasión, con la Peña Sport, tenga mejor suerte.