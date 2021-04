Presentación de los nuevos propietarios del CD Tudelano: "Ni locos ni magnates"

"No somos locos ni magnates, somos personas", con esta carta de presentación ayer los argentinos Guillermo Pereyra y Raúl Sánchez, propietarios del CD Tudelano con el 97.2% de las acciones, presentaron en Tudela su proyecto para el club que tiene como horizonte un plazo de unos 5 años, si bien son conscientes de que pueden surgir inconvenientes en el camino. Potenciar la cantera, convertirse en un equipo de referencia en la comarca y lograr el ascenso a 2ª División A son sus objetivos principales en un proyecto que calificaron de "ilusionante, sólido y sostenible en el tiempo" en el que cuentan con "todos, afición, ciudad, medios de comunicación, empresas" porque el desafío "es grande". Dentro de ese desafío se enmarca también la línea marcada de llegar a los 5.000 socios en 5 años, una cifra que se antoja complicada cuando antes de la pandemia había 1.000 socios y actualmente 500.

El exjugador del Mallorca Guillermo Pereyra uno de los dos rostros visibles, es ya el director deportivo del Tudelano, pero no adelantaron "por respeto" si mantendrán la actual plantilla y entrenador o habrá una gran renovación. Una de las primeras acciones que han hecho ha sido la renovación del acuerdo con el Athletic de Bilbao "pero más que como continuidad como proyección y potenciación", ya que englobaría una mayor participación en el fútbol base con formación y capital humano "nos vamos a apoyar mucho en el Athletic con herramientas de gestión y de tecnificación".

personas Guillermo Pereyra es un exjugador de fútbol, retirado desde hace 8 años y formado como entrenador en la Segunda División argentina y también como director deportivo. Raúl Sánchez, de 44 años de edad, es un empresario de "mediana envergadura" con experiencia en el sector privado y multinacional, lo que le da una trayectoria en el "desarrollo de negocios y de épocas de crisis".

Juntos, son las caras visibles de los propietarios del 97,2% de las acciones con empresas argentinas, norteamericanas, pero también con relaciones con vascas y navarras. En todo momento señalaron que contarán con Jesús Miranda, si bien por decisión propia se aparta de la dirección y gestión del club.

Sánchez aseguró ayer que han analizado "fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades" de su entrada en el Tudelano para ver el escenario y a partir de ahí tomaron la decisión. De esa forma el CD Tudelano se ha convertido en la primera Sociedad Anónima Deportiva de toda Navarra, "es también un desafío importante" a los que añadió "el desafío institucional y deportivo".

"Queremos que el Tudelano sea un club que trascienda, siendo el principal objetivo de la próxima temporada mantener la categoría, para dentro de 5 años estar presentes en la Segunda División A", planteó Sánchez. Dentro de su planteamiento indicaron que "no es una oportunidad de negocio, es un proceso de inversión hasta dar el salto a la Segunda División A".

Una de las claves del nuevo grupo es la cantera. "El niños que empieza a jugar en la escuela y pasa a un club, queremos que dar un vuelco y vaya tendiendo a lo profesional y vincular al primer equipo con el fútbol base". En este sentido elogiaron el hecho de que el Tudelano tenga a su categoría Juvenil en División de Honor y también de los técnicos que lo han logrado, "vamos a contar con mucho capital humano de aquí pero va a haber profesionalización".

Pese a ello, la entrada en Segunda A o el mantenimiento en Segunda B obligaría a contar con al menos 8 jugadores sub 23. Dado que el Tudelano no podría contar con esa cifra fichando dentro del país, señalaron que sus contactos en Argentina sería una oportunidad para captar jugadores allí. "Los jóvenes vienen con una experiencia que les hace ser muy competitivos. Hay que acogerlos y que se adapten rápidamente a la ciudad, al proyecto y al fútbol de aquí. Lo que es seguro es que si no creen en el proyecto no vendrán".

Con respecto al futuro del estadio Ciudad de Tudela, ambos señalaron que lo principal es mejorar las instalaciones, que tenga la iluminación que exige la categoría y mantener el césped natural, eliminando la idea de la hierba artificial. Según indicó Sánchez, "apoyamos muchas esperanzas en la relación con el Ayuntamiento. Intentaremos reflotar la puesta en marcha del proyecto de remodelación del estadio y trataremos de dar un impulso rápido. Sabemos que la política tiene un tiempo más laxo pero queremos acompañar al Ayuntamiento" y añadió que "estaríamos dispuestos a participar en la financiación".

Ambos aseguraron que el Tudelano tendrá "uno de los presupuestos más bajos de la categoría" porque "no tenemos un grupo inversor que ponga dinero sin más. No se pueden hacer locuras. Hay que mantener la categoría e intentar ser protagonistas".

