El Promesas se prueba en Tajonar

Osasuna Promesas vuelve a la competición en Tajonar para medirse al Laredo, equipo que viene de ganar al Tarazona en su último encuentro (2-0) –Footters, 16.30–. El entrenador del Promesas, Santi Castillejo, considera que pese a estar dos semanas sin pisar el césped en un partido, sus jugadores están preparados para el choque. "Si algo tenemos nosotros es que los chavales entrenan bien. Es verdad que la motivación no es la misma, pero no nos podemos quejar de las ganas que tienen. siempre nos gusta entrenar para competir, pero dentro de lo malo el rendimiento en los entrenamientos sigue siendo bueno", dijo.

El Laredo llega a este encuentro con 1.27 puntos en su coeficiente, por debajo de los 1.35 de Osasuna. Aun así, Castillejo asume que será un contrincante complicado de batir. "Es un rival que tenemos menos conocido porque tampoco estaba dentro del grupo el año pasado. Es un equipo típico de Segunda B, muy competitivo, que está muy bien físicamente, con buen balón parado, con jugadores veteranos que saben lo que se hacen, sobre todo en la parte de arriba. Y el equipo se ha salvado en el grupo vasco, así que eso significa que ha hecho las cosas muy bien".

"Sabemos cómo competir, sabemos cómo ganar y nosotros en casa estamos bien, aunque intentaremos hacer un partido más acertado que el del otro día, intentaremos aprovechar mejor nuestras ocasiones", añadió el técnico navarro sobre cómo llegan a este compromiso.

En cuanto a la convocatoria, Castillejo no podrá contar con Cárdenas, J. C. Aliaga y Zabarte, que siguen lesionados, y recupera a Diego Moreno y Santafé, que no pudieron jugar contra el Real Unión hace dos semanas por sanción.

La convocatoria la forman los porteros Iván Martínez y Yoel R; los defensas: Endika, Liza, Herrando, G. Jiménez, Diego Moreno e Ibaider; los centrocampistas Santafé, Hualde, Córdoba, Aimar, Ibáñez, I. Benito y A. Muro; y los delanteros Jony, Joel, Luka, Xabi y Kevin.