El Alavés ruge

Valencia1

Alavés1

VALENCIA Jaume Doménech, Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayà, Musah (Cheryshev, m.61), Racic, Carlos Soler, Guedes, Gameiro (Manu Vallejo, m.77) y Maxi Gómez.

ALAVÉS Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Martín, Jota (Rioja, m.72), Pina (Manu, m.87), Battaglia, Edgar (Guidetti, m.72), Lucas Pérez (Pere Pons, m.63) y Joselu (Deyverson, m.87).

Goles 0-1, m.83: Gudietti. 1-1, m.88: Gayà.

Árbitro Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó por el Valencia a Gayà, Carlos Soler, Manu Vallejo, Hugo Guillamón y el delegado, David Rangel, y por el Alavés al técnico Javi Calleja. Mostró roja directa al visitante Javi López en la grada como suplente.

Estadio Mestalla.

Valencia y Alavés sumaron un punto quizás insuficiente para sus objetivos compartidos de conseguir la permanencia en un duelo en el que el equipo local fue superior durante la primera hora de juego, pero en el que el conjunto vasco despertó a partir de entonces y buscó el gol en un choque que hasta entonces había estaba más del lado del equipo local. Guidetti en el minuto 83 puso el 0-1 en el marcador, justo cuando mejor jugaba su equipo, pero Gayá equilibró el marcador cuando el Valencia sufría.

Los tantos anulados a Jota al principio del choque y a Gameiro al comienzo de la segunda parte fueron las únicas opciones de gol en la primera hora de un partido en el que el Valencia arriesgó un poco más que su rival, pero sin hacer el daño suficiente como para marcar.

El equipo local llevó la iniciativa en el tramo inicial del encuentro, aunque la jugada más significativa fue el gol anulado, por fuera de juego, al Alavés en un remate de Jota en el que Edgar había centrado en posición adelantada (m.10). La segunda mitad comenzó con el Valencia dominando, pero sin crear ocasiones hasta que una gran jugada de Guedes le permitió dar un pase de la muerte que ningún compañero alcanzó (m.52). Fue el primer destelló del partido, previo al gol anulado a Gameiro cuatro minutos después por un fuera de juego de Maxi Gómez. Nada cambió tras la segunda anulación de un gol decidida por el VAR. El Valencia mantenía el control del juego, pero le seguía costando mucho llegar a la meta rival, por lo que el Alavés, sin generar acciones ofensivas, no sufría agobios. La primera gran ocasión para el equipo visitante llegó en el minuto 66 en un gran remate de Joselu que neutralizó Doménech y que dio paso a una fase del partido en la que el Alavés mostró argumentos ofensivos inéditos hasta ese momento. El conjunto vitoriano consiguió hacerse con el balón, algo que no había ocurrido hasta entonces, y el signo del partido empezó a cambiar con un menor protagonismo del conjunto local. Fruto de ello, llegó el 0-1 y cuatro minuto después el Valencia dio réplica con un empate que no aclara su futuro y que da más moral al Alavés que al conjunto de Mestalla.