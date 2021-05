Días atrás, un oyente dejó un mensaje en un programa generalista de radio en la madrugada. Tras cumplir con la cortesía de felicitar a los conductores del espacio, el hombre tomó carrerilla elogiando la buena temporada de Osasuna, el juego que ha practicado y dejó constancia de su orgullo por un equipo que compite de tú a tú con los grandes clubes de la Liga. Se extendió y no le cortaron. Al despedirse aportó su nombre y dirección: llamaba desde México.

Ayer, en la grada de Valdebebas, en la zona que ocupaban los suplentes de Osasuna, se hacía visible una camiseta del Gares. Llevaba en la espalda el número 14 y es la que sudaba, con el entusiasmo de un aficionado, Santxo Lamberto, el joven que falleció esta semana mientras entrenaba con el equipo de categoría regional. El gesto del club fue ensalzado por los comentaristas de televisión, que interpretaban a través de ese homenaje de dónde nace el apego de los seguidores navarros con el equipo de su tierra, cosido en testimonios como este o también en la pancarta que en El Sadar recordaba recientemente el triste aniversario de la muerte de Arantza e Iban, socios que fallecieron en accidente de tráfico cuando viajaban para ver y animar a su equipo.

También en la retransmisión de televisión fue motivo de comentario una reciente entrevista a Jagoba Arrasate, de quien pusieron en valor su particular conexión con el equipo y, sobre todo, que en el peor momento de la temporada, cuando ganar un partido parecía misión imposible, los responsables del club le sostuvieron en su puesto alejándose de las pautas vigentes y lejos de despedir al responsable de la plantilla apostaron por su continuidad. Una decisión que tenía también el visto bueno de la hinchada, que desde el primer día ha visto en el técnico guipuzcoano a un hombre que ha sabido captar e interpretar la idiosincrasia de Osasuna y trasladarla a su juego.

Los detalles importan. Dentro y fuera del campo. Los publicitados y los que pasan desapercibidos. No basta con decir que Osasuna es diferente, que lo es, sino que hay que seguir profundizando en lo que da carácter y cercanía al equipo. En el césped, los resultados pueden ir de cara o no, pero hay que competir con la cabeza bien alta y cuando como ayer llega la derrota, abandonar el estadio con la rabia de no haber conseguido el premio que durante 75 minutos se ha perseguido con buen criterio y respondiendo de acuerdo a tus posibilidades y a la entidad del rival. En el partido, una buena interpretación defensiva se desmoronó en Valdebebas por un saque de esquina consecuencia de una falta del rival no sancionada por el árbitro; o por un error en el control que deja correr el balón unos pocos centímetros de más e impide a Javi Martínez dar lustre a su buen partido con un remate a gol. O por un contragolpe en superioridad mal resuelto. Detalles.

Osasuna regresa de Madrid como casi siempre, lamentando lo que pudo ser. Pero el equipo de Arrasate dio una buena imagen, compitiendo con sus armas, intentando llevar a buen puerto la estrategia de no dar facilidades al rival. Imagino la decepción momentánea por la derrota del aficionado de México, pero también su orgullo por lo que hace y dicen de su equipo.