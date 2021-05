Javi Martínez deja el Bayern después de nueve años

Ya es oficial. Javi Martínez (Ayegui, 1988) dejará el Bayern a final de temporada tras nueve exitosos años en el conjunto de Baviera. Así lo ha confirmado este martes el campeón alemán, que ha tenido grandes palabras para el navarro, que llegó a Múnich en 2012 después de que abonara al Athletic los 40 millones de euros que estipulaba su cláusula de rescisión.





Tras nueve exitosos años, el #FCBayern y @Javi8martinez se dicen adiós y gracias desde lo más profundo de sus corazones.



? https://t.co/3CSWsfYGgv#GraciasJavi ?? #MiaSanMia pic.twitter.com/LvPaUj4NY1 — ?????? FC Bayern München Español ?????? (@FCBayernES) May 4, 2021

"Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido formar parte durante nueve años de la familia del Bayern.y, sobre todo, a nuestros aficionados. ¡Habéis convertido Múnich en mi hogar! Nunca voy a olvidar estos nueve años. Ya desde el primer día sentí el 'Mia san mia' y lo especial que es el Bayern. He sentido este club, siempre lo he dado todo por él y estoy muy feliz por los muchos títulos que hemos ganado juntos.ha señalado Martínez, queha decidido no renovar su contrato, que expira el próximo mes de junio.