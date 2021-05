hay días que me siento delante de este ordenador y con 3 ó 4 temas en mi melón me pongo a contar cosas de uno de ellos. A veces me cuesta más y a veces me cuesta menos pero siempre hay algo que me parece interesante contarles en esta charla de los viernes.

Para hoy llevo días intentando buscar algo que contarles pero no hay forma. Por mucho que me estruje ese melón solo me viene a la cabeza un nombre y mi pequeño homenaje para él es. En la gran familia del fútbol navarro desde hace unos pocos días nos falta Santxo Lamberto y eso es el peor gol que nos han metido a todos.

Por Puente la Reina y sus alrededores estos días no han corrido buenos tiempos. Las lágrimas precisamente se han hecho las reinas y estos últimos días de abril sabe Dios que hasta el puente habrá llorado. Motivos no le faltan y sus vecinos bien lo saben.

Muchos años son los que llevo por el fútbol navarro y unos cuantos palos de estos ya me voy llevando. Esta vez un chaval con las maletas llenas de ilusiones y con el escudo del Gares siempre bien presente ha dejado una huella imposible de olvidar.

Sin duda que su familia, pareja y amigos ahora mismo no comprenden ni porque estamos aquí y no tienen respuestas a sus preguntas. No me extraña.

Poco se les puede decir pero me consta que nuestro fútbol navarro una vez más ha estado a la altura cuando la cosa pinta así.

No creo que el Real Madrid sea capaz de reunir tantos sentimientos como el CD Gares de Puente La Reina lo ha hecho estos días. Las redes sociales se han llenado de muestras de dolor y de apoyo de ese fútbol nuestro que sabe honrar a los suyos.

La foto de Oier Sanjurjo, capitán de Osasuna, en su partido contra ese Real Madrid con esa camiseta del Gares es la mejor bandera que podemos llevar de campo en campo. Si hay empeñada todavía gente en decir que el fútbol es dinero, es que no entienden nada.

Otros no entendemos como la vida puede ser tan cruel y por Gares en esas andan... Estos días el cielo luce granate. No te olvidamos compañero. D.E.P.

El autor es técnico deportivo superior.