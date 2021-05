Nacho Martín confirma que no seguirá al frente del Tudelano

Nacho Martín no seguirá al frente del Tudelano la próxima temporada, tal y como lo confirmó al término del encuentro ante la Real Sociedad B, partido con el que el conjunto ribero pone el fin a una temporada de ensueño, en la que ha conseguido el ascenso a Primera RFEF, pero que se ha empañado al no haber podido sumar un solo punto en la segunda fase.

El técnico riojano llegó al Tudelano en sustitución de José Mari Lumbreras la pasada temporada cuando la entidad que preside Jesús Miranda se encontraba colista en Segunda División B con 19 puntos. Una vez conseguida la permanencia en la categoría al pararse la competición por la pandemia, el Tudelano volvió a echar a rodar y en esta temporada ha logrado un meritorio ascenso a la Primera RFEF, después de una primera fase inmaculada, en la que consiguió proclamarse campeón del grupo.

Así las cosas, y después de realizar una valoración del encuentro, fue el propio Nacho Martín el confirmar la noticia. "Yo quería comentar, sobre el futuro, que no ha hablado nadie conmigo, pero no hace falta ser muy listo para saber que no voy a continuar, porque se ha filtrado. Creo que me he ganado un respeto, tanto por mi actitud y mi comportamiento con el club como por los resultados deportivos que hemos obtenido, y creo que me deberían haber dicho algo".

El riojano añadió que "vaya por delante que conmigo no hay ninguna obligación de ningún tipo salvo la contractual. Aquí han aterrizado una serie de empresarios que han venido de fuera, que han hecho la suscripción de las acciones para compartirlo en Sociedad Anónima Deportiva y con su dinero cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Por lo tanto, si traen a un entrenador a mí me parece perfecto. Pero sí que me he ganado el derecho a que se sienten conmigo, me miren a los ojos y me digan 'Natxo, muchas gracias, ya nos veremos y que vaya bien', y eso sería lo lógico".

Nacho Martín no se sintió "enfadado", "porque la temporada ha sido muy buena y me voy a quedar con lo bueno, pero sí estoy molesto porque desde el club se me debería haber dicho algo. No se me ha dicho nada y cada cual que saque sus propias conclusiones. Yo me voy con la cabeza bien alta, con la conciencia muy tranquila y muy orgulloso por el trabajo bien hecho de los chavales, que han sido profesionales y honestos a más no poder y que el resultado lo dejamos para la historia de Tudela, porque el Tudelano ha conseguido un ascenso a una categoría por encima de la que ya había jugado. Nos vamos muy contentos", concluyó.