El Aspil gana con una gran segunda parte

Antequera1

Aspil-Jumpers4

BESOCCER UMA ANTEQUERA Cone; Miguel, Velasco, Óscar y Fuentes –cinco inicial–. También jugaron Álvarito, Amoros, Nando Torres, Raúl Canto, Vargas, Airoso, Cobarro y Joaki.

ASPIL-JUMERS RIBERA NAVARRA Gus; Sena, Lemine, Nil Closas e Ibarra –cinco inicial–. También jugaron Davichín, Mínguez, Terry, Dani Martín, Vasques y Pedro García.

Goles 0-1, m.31: Dani Martín; 0-2, m.34: Lemine; 1-2, m.35: Raúl Canto; 1-3, m.38: Lemine; 1-4, m.40: Gus.

Árbitro Bernabeu y González. Amarillas al local Cobarro y al visitante Ibarra.

Estadio Fernando Argüelles.

aNTEQUERA – El Aspil-Jumpers Ribera Navarra se impuso al Antequera y con su victoria lo descendió de categoría. Después de una primera parte igualada en el que se impusieron las defensas y las tácticas, el partido se abrió en la segunda y el Ribera Navarra encontró portería para acabar logrando su quinta victoria consecutiva.

Tras un inicio dubitativo, el Aspil fue imponiendo su juego. El equipo de Pato recuperaba con facilidad el balón ante un Antequera al que le duraba poco. Lo intentó con mucho peligro Javier Mínguez con un disparo después de girarse rápido para tratar de colocar el cuero en la base del palo. Poco después lo intentaba otra vez Mínguez, el más activo del equipo ayer de naranja. La primera mitad se acabó con opciones para ambos equipos, aunque sin goles.

La segunda parte fue en su inicio una continuación de la primera, con iniciativa para el Ribera y llegadas que no terminaban de ser contundentes y donde en última instancia Cone conjuraba el peligro. Salía bien de la presión el equipo de Pato, que tenía que estar muy atento a las rápidas salidas de los de verde. Se aceleró el partido y el Ribera buscaba el gol de todas las maneras hasta que lo encontró cuando Javi Mínguez armó el disparo desde diez metros y el balón fue desviado por Dani Martín descolocando a Cone. El gol fue un golpe para los locales, que reaccionaron con un disparo de Airoso que detuvo Gus.

Se fue hacia arriba el Antequera, necesitado de marcar para no perder sus opciones. Pero tras una rápida recuperación cerca de la portería del Antequera un tuya mía entre Davichin y Lemine que culminó éste en la línea de gol en una jugada fulgurante. Pero un error de Mínguez en defensa, cuando no un regalo, le puso en bandeja el gol a Raúl Canto para un Antequera que ya atacaba de cinco y asumía los máximos riesgos. Y ahí supo encontrar petróleo el Ribera con un robo y la carrera desatada de Lemine para ganar al último hombre y marcar a puerta vacía. Con un Antequera desquiciado, Gus hizo valer su experiencia para marcar con un tiro a bote pronto desde su portería.

Pato

"Estoy triste por el Antequera"

Entrenador. El entrenador del Ribera Navarra José Lucas Mena tuvo un comienzo inesperado en su alocución pese a la victoria: "Querría decir que estoy triste, muy triste, porque tengo amigos en Antequera, Moli, entre ellos, y provoca una gran tristeza que vengas a jugar contra tus amigos y que con tu victoria provocas que ellos desciendan de categoría". Con respecto al partido apuntó que "la primera parte fue muy igualada, con mucho respeto y también con mucho calor. Entre unas cosas y otras no nos hemos metido en el partido, ellos se han defendido bien. En la segunda parte si que subimos la intensidad, pudimos tobar balones y crear ocasiones de gol hasta que los dos goles nos han hecho creer más. Luego les hicimos un regalo y sufrimos mucho, nos pudieron empatar, aunque creo que la victoria es justa y estoy contento". Pato dijo que habían cumplido el objetivo de no bajar y "ahora tenemos que intentar evitar la plaza de play off para el descenso con un equipo de Segunda".