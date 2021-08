La FIFA también dice "no" a la Euskal Selekzioa

La Federación Vasca de Fútbol ha recibido durante el fin de semana de manera formal la negativa por parte de la FIFA de admitir su solicitud para ser miembro de pleno derecho del organismo, lo que cierra por el momento la puerta a que la Euskal Selekzioa juegue oficialmente competiciones internacionales. Una postura que hace algunas semanas ya dio a conocer la UEFA, y que ha sido comunicada de manera oficial a la FVF este lunes a través de la RFEF, que es a quien la UEFA ha dirigido su escrito, según ha indicado el ente presidido por Javier Landeta.

La Federación Vasca ya ha remitido a sus servicios jurídicos las dos resoluciones para que valoren si caben acciones al respecto. El argumento del máximo organismo del fútbol mundial para denegar la solicitud de la FVF se basa en que no cumple los criterios legales que marca el reglamento de la FIFA: la CAV es una Comunidad Autónoma y no un estado independiente reconocido por la comunidad internacional. Este mismo argumento ha sido el esgrimido por la UEFA para rechazar la solicitud realizada por la Federación Vasca para convertirse en miembro de dicha organización. "La Federación Vasca de Fútbol no comparte los argumentos de ninguna de estas dos resoluciones, y seguirá trabajando en todos los ámbitos en pro de la oficialidad, redoblando sus esfuerzos para conseguir el reconocimiento que nuestra sociedad demanda", ha destacado en un comunicado.

La FVF, dos años después del mandato de la asamblea de Durango, cumplió con el acuerdo prácticamente unánime del 12 de diciembre de 2018 del órgano soberano (43 votos favorables y una sola abstención de los 44 sufragios emitidos), que instaba a reclamar la oficialidad. Tras el registro formal de la solicitud de integración el pasado diciembre ante la UEFA y la FIFA, las autoridades vascas reivindicaron públicamente la "viabilidad legal y la posibilidad efectiva" de la representación internacional por parte de la Federación Vasca de Fútbol. "A través de esta solicitud formal de integración cumplimos no solo con lo exigido por la Asamblea General de la FVF, sino también con el deseo mayoritario de la sociedad vasca", señalaron.

La Federación Vasca presentó en Suiza una copia de sus Estatutos; un dossier divulgativo en el que se recoge el recorrido histórico de la FVF y la Euskal Selekzioa desde 1915; un informe legal emitido por el Gobierno vasco donde se motiva y fundamenta la capacidad representativa de la Federación; una copia del acuerdo aprobado por la Asamblea General de la FVF de Durango y la notificación oficial entregada a la RFEF, en la que anunció, en otra misiva, el paso dado en Zúrich y Nyon, además de invitarla a abrir un periodo de diálogo y negociación para "alcanzar un acuerdo integrador".