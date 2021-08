El Atlético y el Barça, los peor parados en el sorteo de la Champions

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han sido los peor parados este jueves en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22, celebrado en Estambul, después de haber caído con Liverpool y Bayern Múnich, respectivamente, mientras que el Real Madrid -a excepción del Sheriff Tiraspol- repetirá rivales de la pasada temporada.



Mejor suerte ha tenido el Sevilla, que siendo integrante del bombo 2 jugará contra el Lille, el campeón francés, el Salzburgo austríaco, que logró su pase en los 'playoffs' finales y el Wolfsburgo. Por su parte, el Villarreal también lo tendrá complicado con Manchester United, su víctima en la final de la Europa League, Atalanta y Young Boys.



La tarde en Estambul no fue especialmente fructífera para los colchoneros, que no podrán relajarse ni un partido en el grupo B ante el Liverpool, a quien eliminaron en octavos de final hace dos ediciones, y dos rivales con más historia que presente, pero siempre peligrosos. El Oporto y el AC Milan, que regresa a la máxima competición continental tras varios años de ausencia.



La empresa rojiblanca no será sencilla, sobre todo porque portugueses e ingleses querrán hacerse con una de las dos plazas que -a priori- tendrían el nombre de Atlético y Liverpool. Algo parecido le ocurre al FC Barcelona, que cayó en el grupo E junto al campeón alemán, el Bayern Múnich, que mantiene una trayectoria casi impecable en la 'Champions'. No pierden un partido de la fase de grupos desde hace más de cuatro años.



Además del cuadro muniqués, los pupilos de Ronald Koeman salieron emparejados con el Benfica, del bombo 3, un rival incómodo que resulta imprevisible al dictado de Jorge Jesús, y el Dinamo de Kiev, de los rivales más puñeteros del cuarto bombo, en teoría el más asequible por el menor coeficiente europeo de los clubes.



Por su parte, el Real Madrid compartirá prácticamente el mismo grupo que la temporada pasada. Hace un año fue Inter, Shakhtar y Moenchengladbad, y éste ha repetido los dos primeros y ha añadido un debutante en la competición, el Sheriff Tiraspol, un club de la República de Transnistria que compite por la federación moldava.



Un enfrentamiento bastante atractivo para este equipo fundado en 1997 y que ha logrado estar entre los 32 mejores clubes de Europa al superar todas las fases previas de la Champions. La última, este miércoles tras apear al Dinamo de Zagreb con un marcador global de 3-0. Así lo quiso el destino de un sorteo que contó como manos inocentes con los exjugadores del Chelsea -vigente campeón de Europa- Branislav Ivanovic y Michael Essien. Ambos campeones continentales con el Chelsea en 2012.



El Sevilla, el más afortunado

Sin enfrentamientos entre equipos del mismo país

--SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS:

All set for the 2021/22 season! ??



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Por otro lado, el club español con más fortuna este jueves fue el Sevilla, que salió emparejado con Lille, Salzburgo y Wolfsburgo en el grupo G. Un grupo donde -seguramente- pueda llevar la iniciativa por plantilla y por propuesta pese a que tenga que compartir con el vigente campeón en Francia, a priori, el rival más sencillo del bombo 1.Los andaluces intentarán alcanzar -al menos- los cuartos de final de la competición, su tope histórico, en lo que será su octava participación con el formato actual del torneo. Ni el campeón austríaco, ni el Wolfsburgo alemán deberían suponer problemas para el combinado que dirige Julen Lopetegui.Además, el Villarreal de Unai Emery -que accedió al torneo en su condición de campeón de la Europa League- arrancará su camino ante el Manchester United, su víctima en aquella final, el Atalanta italiano -una de las revelaciones del fútbol europeo en las dos últimas temporadas- y el Young Boys suizo, a quien ya conoce de sobra por su última experiencia en la segunda competición continental.El' submarino amarillo' no tiene un grupo sencillo, pero tampoco es inaccesible. La fortaleza en la Cerámica y la ilusión de volver al máximo escalón europeo serán el gran aval de un Villarreal que tiene como techo histórico aquellas semifinales de 2006, cuando les apeó el Arsenal, precisamente en su debut en la Liga de Campeones.Como es habitual en esta primera ronda, no hubo enfrentamientos entre equipos del mismo país -ni entre rusos y ucranianos- y en aquellos casos de las federaciones miembro con dos o más representantes, los clubes quedaron emparejados en días diferentes para repartir sus partidos entre los martes y los miércoles.Los dos primeros equipos de cada grupo accederán a los octavos de final y los terceros de cada grupo se clasificarán para la ronda de eliminatorias de la, donde se enfrentarán a los segundos de grupo de la UEFA Europa League por un puesto en los octavos de final. La fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22 arrancará el 14/15 de septiembre y finalizará el 7/8 de diciembre.Manchester City (ING), PSG (FRA), Leipzig (ALE), Brujas (BEL).ATLETICO DE MADRID (ESP), Liverpool (ING), Oporto (POR), Milan (ITA).Sporting (POR), Borussia Dortmund (ALE), Ajax (NED), Besiktas (TUR).Inter (ITA), REAL MADRID (ESP), Shakhtar (UCR), Sheriff Tiraspol (MOL).Bayern Múnich (ALE), FC BARCELONA (ESP), Benfica (POR), Dinamo Kiev (UCR).VILLARREAL (ESP), Manchester United (ING), Atalanta (ITA), Young Boys (SUI).Lille (FRA), SEVILLA (ESP), Salzburgo (AUT), Wolfsburgo (ALE).Chelsea (ING), Juventus (ITA), Zenit (RUS), Malmö (SUE). EP