Un hat trick de Iván Martínez decide el triunfo de la Mutilvera en Logroño

UD Logroñés B 2

UD Mutilvera 3

UD Logroñés B: Víctor Pradas; Sergio García, Vela, Viti, Mikel Córdoba; Andoni Pérez, Juanjo Gómez, Adrián Ruiz; Ali, Antonio García y Giuliano.

UD Mutilvera: Aitor Ekiza; John Erik, Jon de Luis, Sebas (Collante, 86´), Jesús Ayensa, Xiker Arana (Soroa, 90´), Javier Briñol, Javi Martínez (Adrián Aranguren, 83´), Iván Martínez, Juan Losantos (Álvaro, 86´) e Imanol Etxeberría (Dani Sancho, 83´).

Goles: 1-0 (9´): Jhon Erik (p.p). 1-1 (13´): Iván Martínez (pti.). 2-1 (52´): Adrián Ruiz. 2-2 (62´): Iván Martínez. 2-3 (78´): Iván Martínez.

ÁRBITRO: Monter Solans, del colegio aragonés. Sin cartulinas.

CAMPO: Mundial 82. Unos 300 espectadores.

Un hat trick de Iván Martínez dio la primera victoria al Mutilvera en el Mundial 82. Los riojanos mandaron en dos ocasiones en el marcador pero no acabaron por rematar la faena. La capacidad de reacción visitante y su mayor acierto ofensivo permitió al conjunto de Andoni Alonso sumar la primera victoria de la temporada.

Los navarros no tardaron mucho en sufrir el primer revés. A los nueve minutos, un autogol de Jhon Erik significó el primer tanto del partido. Un poco antes, un disparo de Ali puso a prueba a Aitor Ekiza, que envió el esférico a córner en una buena intervención.

Sin embargo, el gol encajado fue un revulsivo para una Mutilvera de Andoni Alonso muy desangelada en los primeros minutos. Supo sobreponerse y el premio a su mayor descaro ofensivo fue un penalti señalado por el colegiado aragonés. Iván Martínez, desde los once metros, no erró el lanzamiento y consiguió empatar el enfrentamiento. Los visitantes se crecieron y en el minuto 22 un centro de Juan Losantos se paseó por el área sin que nadie pudiera rematar. El filial blanquirrojo, con posesiones largas, trataba de sacudirse el dominio de los de Andoni Alonso. Ya no hubo más destacado, y al descanso se llegó con tablas en el marcador un un enfrentamiento con todo por decidir.

Tras el paso por los vestuarios, Adrián Ruiz estuvo cerca de darle de nuevo ventaja a los locales. Su disparo salió rozando el palo. Fue un buen comienzo para el filial y el preámbulo al 2-1. Se cumplía el minuto 52 cuando Adrián Ruiz batió a Aitor Ekiza en una excelente definición del jugador ante el portero.

Pero la Mutilvera no se vino abajo y supo, de nuevo. reaccionar ante un marcador adverso. En el minuto 63, un gran remate de cabeza de Iván Martínez devolvió la tranquilidad a la Mutilvera tras un buen entro de Javi Martínez. El jugador del conjunto navarro firmaba un doblete y se convertía en el hombre decisivo de su equipo.

A medida que fueron transcurriendo los minutos los nervios fueron al alza. Ninguno se conformaba con el empate aunque el balón lo controlaba el cuadro riojano durante más tiempo. Por su parte, el Multilvera se defendía com mucho orden y era una auténtica muralla para su rival.

Y volvió a aparecer Iván Martínez para hacer el tercer tanto y conseguir remontar el marcador cuando ya se enfilaba la recta final del enfrentamiento. El protagonista de la tarde cazó un rechace del portero tras un disparo de Imanol Etxeberria. Vaya tarda estaba teniendo el jugador navarro con un hat trick determinante hasta ese momento.

El Logroñés B lo intentó de todas las maneras, presionando la defensa y al portero del Mutilvera, que tuvieron trabajo extra para conservar su renta. Pero al final obtuvieron un premio mayúsculo a su esfuerzo a lo largo de los noventa minutos. Supieron sobreponerse a dos marcadores en contra y aún les quedó capacidad para llevarse los tres puntos gracias al gran acierto de Iván Martínez.