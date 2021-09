Peña Sport: una carrera por la permanencia

La Tercera División ya es historia y la Peña Sport afronta una campaña diferente a la que tuvo el curso anterior. Aunque el nivel de exigencia es mayor, el cuadro de Tafalla quiere buscará repetir la fórmula que les ha traído hasta la Segunda RFEF: cerrar los objetivos lo antes posible.

Con la base de la plantilla asentada, el objetivo, en palabras de Unai Jáuregui, es claro: "tenemos que tener en la cabeza es salavarnos. Vamos a ir partido a partido, y sabemos que sumar va a ser gloria. Nos tendremos que adaptar a la categoría, y en este primer año cuanto antes llegue la permanencia, mejor". Esa permanencia pasa por el San Francisco, donde la pasada temporada el cuadro tafallés cedió 2 derrotas en 13 encuentros. A pesar de no haber podido disputar dos encuentros de preparación veraniega, el preparador reconoce que la plantilla se encuentra "trabajando bien y con ilusión", consciente de que "la pretemporada es una de las cosas más importantes del año, pero al final se hace pesada. Entrenamos para competir, no para entrenar, pero ahora que llega la competición llega la ilusión". Ilusión y ambición no van a faltar en Tafalla este año.