Más mosqueo con el acuerdo

En un párrafo

Los que seguimos creyendo que Osasuna ha hecho un pan como unas tortas al suscribir el acuerdo con CVC (52 millones a cambio del 10% de los ingresos televisivos en los 50 próximos años) tenemos desde ayer un motivo más para estar mosqueados: si los otros tres clubes que no son sociedades anónimas deportivas –Real Madrid, Barça y Athletic– no solo se niegan a entrar en el acuerdo sino que además lo impugnan, o se equivocan ellos o se equivoca Osasuna. En todo caso, la decisión ya está tomada, al grito de "Dinerito en mano y el que venga detrás, que arree", porque no creemos que esa impugnación tenga mucho recorrido: cada club hace con su dinero –el que tiene o el que va a ganar– lo que le da la gana, sea buena o mala su inversión. En una SA, sus accionistas; y en un club, sus socios. Habrá que confiar en que ese 92% que votó a favor en la Asamblea sabía de verdad qué estaba haciendo, más allá de decir "Amén" a la junta directiva.