Araujo da un respiro a Koeman

Barcelona1

Granada1

BARCELONA Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric García, Baldé (Mingueza, min.42); Sergi Roberto (Luuk de Jong, min.46), Busquets (Riqui Puig, min.74), Frenkie de Jong; Demir (Piqué, min.75), Memphis y Coutinho (Gavi, min.60).

GRANADA Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Abram, Escudero (Neva, min.46); Milla, Eteki (Montoro, min.30), Monchu; Puertas (Gonalons, min.67), Jorge Molina (Luis Suárez, min.67) y Machís.

Goles 0-1, minuto 2. Domingos Duarte. 1-1, minuto 90. Araujo.

Árbitro Jaime Latre (C.Aragonés). Amonestó a Mingueza (min.77) y Koeman (min.85), Araujo (min.88) y Piqué (min.93), por el FC Barcelona, y a Montoro (min.40), Gonalons (min.71), Maximiano (min.86), Monchu (min.87) y Bacca (min.92), por el Granada.

Estadio Nou Camp.

barcelona – El FC Barcelona no pudo pasar del empate a un gol ante el Granada, tras un partido de poco brillo por parte de los blaugrana, poco efectivos en su entramado ofensivo y salvados por un gol de Ronald Araujo en el minuto 90. El central uruguayo evitó, a medias, otro disgusto granadino y dio un respiro al cuestionado Koeman.

No fue un encuentro nada brillante de un Barça, poco fluido y, por segundo partido consecutivo tras la derrota ante el Bayern, sin excesiva pegada, salvo la que ofreció su central. Memphis no apareció, Luuk de Jong falló la más clara y los blaugranas acabaron jugando con Piqué de delantero centro los últimos 20 minutos.

Koeman apostó por un once muy novedoso, con mucha juventud (Baldé, que no terminó la primera parte por molestias, y Demir), Sergi Roberto en el medio junto a Busquets y De Jong, y con Coutinho en el frente ofensivo, pero su plan no le funcionó demasiado bien en unos primeros 45 minutos muy grises y marcados por el tempranero gol encajado.

Koeman intentó meter más juventud en la segunda parte con Gavi por un gris Coutinho en busca de mejorar un juego poco brillante. La siguiente opción del neerlandés fue más propia del fútbol de antaño, con Piqué para jugar arriba junto a un Luuk de Jong que perdonó el empate con un cabezazo alto con todo a favor. En medio de un clima tenso, Araujo, tras un balón que bajó Piqué en el área para cederlo a Gavi, salvó un punto con su cuarto cabezazo de la noche ante el que ya no pudo hacer Maximiano, pero el Barça ya no tuvo tiempo para más.