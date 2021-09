Subiza y Pamplona: un inicio prometedor en Tercera RFEF

Subiza y Pamplona no levantan el pie del acelerador y son los dos únicos equipos que cuentan como victorias las tres jornadas que han disputado en el grupo XV de Tercera RFEF. 9 puntos de 9 posibles figuran en el casillero de dos conjuntos cuyos culpables compartieron banquillo hace dos temporadas.

César Monasterio y Aritz Gomara fueron primer y segundo entrenador del División de Honor de Osasuna, respectivamente, hace dos cursos. Uno continúa ligado a la disciplina rojilla en el proyecto del conjunto de la Cendea de Galar, mientras que el otro regresó al Pamplona, donde ha entrenado toda la vida a excepción de la ya mencionada experiencia en Osasuna.

Plantilla del División de Honor de Osasuna de la 19/20. Foto: @arenasayegui

A pesar de llevar los mismos puntos en la tabla, así como la diferencia de goles (cuatro cada uno), el haber anotado más tantos le lleva al Subiza a ser el líder. "Se está viendo que la categoría es igualada. Sin ir más lejos, el Pamplona ha sido el único equipo que ha conseguido ganar por más de un gol esta jornada", analiza Monasterio, dando importancia a la competitividad de la categoría.

Sin embargo, el técnico no oculta que se muestra "muy contento con las sensaciones que está dejando el equipo y con la adaptación a la categoría" porque, cabe recordar, antes de comenzar la competición Monasterio reconocía tener cierta incertidumbre sobre el rendimiento que pudieran dar, o no, los jugadores.

A pesar de que todavía resta mucho calendario por delante, el técnico se muestra cauto y avisa de que "el Subiza el año pasado, sin ir más lejos, empezó bien y luego pasó apuros para mantener la categoría. Hay equipos que todavía no han arrancado". También es cierto que los puntos que se han dejado en el camino los perseguidores es terreno que tiene ganado el cuadro de Sotoburu para lograr la permanencia, aunque no desechan poder alcanzar cotas más altas.

La plantilla de Subiza posa en el campo de Sotoburu: Foto: Javier Bergasa

Un posible ascenso "está todavía muy lejos. Queremos seguir disfrutando y conociendo la categoría", pero también es consciente de que "estar dentro del proyecto de Osasuna es ilusionante y conlleva una implicación y una expectación de ver si algún jugador puede llegar más allá de Tercera o Segunda RFEF. Este es un paso intermedio para jugadores que puedan necesitar un mayor proceso de maduración y que se den cuenta de que realmente no es fácil llegar al Promesas, por ejemplo".





Colíder e imbatido



A 23 kilómetros de Sotoburu, en Beitikuntzea, el Pamplona también disfruta de un comienzo de temporada ilusionante. Además de compartir liderato con el Subiza, los pupilos de Aritz Gomara son, junto al Cirbonero, los únicos equipos que han dejado su portería a cero en este comienzo liguero y dos de los once de toda la categoría –la Tercera la conforman 320 equipos– que todavía no han recibido gol –a pesar de que hay grupos que llevan más jornadas, y otros que han disputado menos–.

"Las sensaciones son buenas porque de las tres victorias, dos han sido fuera de casa y en campos complicados como son Corella y Arre", relata Aritz Gomara.

El técnico comenzó a liderar un proyecto la temporada pasada que busca continuar en el presente curso. "Tenemos una idea clara, pero son los resultados los que la refrendan. La cantera en el Pamplona es importante, así como el hecho de que varios jugadores hayan rechazado ofertas de otros clubes y de otras categorías por quedarse en el equipo. Eso demuestra que anteponen otro tipo de criterios, porque nosotros no podemos ofrecerles más que trabajo, instalaciones, que son muy buenas, y el grupo, que hemos acertado con los jugadores que nos podían parecer interesantes en el mercado y con los que han subido de la cantera".

Plantilla del Pamplona para esta temporada. Foto: Javier Bergasa

Gomara, al igual que su homólogo en el banquillo, evita lanzar campanas al vuelo. "Queda todo el camino por delante, que esto acaba de empezar. Trabajamos para ganar, pero no es algo que siempre esperas, sino que tienes ilusión por hacerlo. Hay una igualdad máxima en la categoría y nosotros no hemos ganado ningún partido fácil", señala el técnico.

Por último, el preparador destaca el hecho de que "la directiva no nos marca más que el objetivo de la permanencia. No intervienen en ninguna decisión deportiva que hacemos el cuerpo técnico y por ello no sentimos que tengamos presión". Y, hasta el día de hoy, ha funcionado. El club continúa creciendo y la cantera sigue siendo un valor añadido.