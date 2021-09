Tres puntos sufridos

Pradejón1

Osasuna Femenino2

PRADEJÓN Jaione, Merche, Irati, Marisol (Lesley, m.86), Lidia (Ana, m.66), Irene, Carmen (María, m.66), Adri, Andrea (Angela, m.86), Silvia, Alaitz.

OSASUNA FEMENINO Silvia, Josune Urdániz, Mai Garde, Celia, Patri Zugasti (Herrero, m.79), Iara (Lorena, m.46), Leyre (Anita, m.73), Mar Torras (María González, m.46), Vilariño (Amancay, m.59), Aitana, Saioa.

Goles 1-0, m.8: Carmen; 1-1, m.33: Vilariño; 1-2, m.62: Patri Zugasti.

Árbitro Morato Vega (Colegio riojano). Tarjetas amarillas a Merche; Leyre, Silvia y Kakun.

Estadio Campo Municipal de Pradejón.

la rioja – Osasuna Femenino consiguió un nuevo triunfo en su visita a tierras riojanas y lo hizo tras un encuentro disputado en el que ambos equipos dispusieron de ocasiones claras de gol.

Osasuna Femenino llegaba a Pradejón en busca de proseguir con su buena racha de resultados y mantener su imbatibilidad una jornada mas. El rival parecía propicio, pero Kakun Mainz tenía claro que no podían fiarse de un rival herido que, tras dos derrotas consecutivas necesitaba ganar en su feudo y que salió a por todas. Las locales sorprendieron a propios y extraños desde el pitido inicial con un juego agresivo y muy vertical, buscando la puerta contraria. Y no tardaron en encontrar premio cuando en el minuto 8 Carmen, desde fuera del área, enganchaba un fuerte disparo con la izquierda ante el que nada podía hacer Silvia.

Con el 1-0 en el marcador la decoración del partido cambió por completo. El Pradejón dio un paso atrás y decidió no asumir mas riesgos ante un rival peligroso. Mientras, Osasuna se hizo dueño del balón y se lanzó en busca del empate. No era fácil, las locales, bien plantadas atrás, no dejaban a las navarras mover el esférico con comodidad y buscaban en el juego directo sus opciones para sentenciar el partido. Pero las navarras no cometieron errores, no se dejaron llevar por la precipitación y al final, en el minuto 33, Vilariño conseguía igualar de nuevo la contienda.

Ya en la segunda mitad, la decoración del partido no cambió. El Pradejón trataba de sacar partido de los balones largos colgados a la espalda de la defensa y de las jugadas a balón parado, pero Osasuna conseguía mantenerse firme en defensa y seguía moviendo el balón y tratando de abrir juego para buscar el segundo. No tardó mucho en llegar y en el minuto 62 Patri Zugasti enviaba el balón al fondo de las mallas y colocaba el 1-2 en el electrónico.

A partir de ahí, el Pradejón dio un paso al frente. Las locales no podían permitirse una nueva derrota y pusieron toda la carne en el asador. Osasuna trabajaba con seriedad, pero no pudo evitar que las verdiblancas dispusiesen de un par de ocasiones claras para haber igualado la contienda. También el conjunto navarro pudo marcar de nuevo aprovechando algún contraataque, pero faltó acierto en los metros finales y el marcador ya no se movió.

Al final, victoria justa para Osasuna Femenino tras un encuentro en el que las jugadoras dirigidas por Kakun Mainz supieron nadar y guardar la ropa, aprovechando sus mejores ocasiones y defendiendo con mucho orden.

kakun mainz

"HEMOS SUFRIDO MUCHO PARA GANAR"

Declaraciones. La entrenadora de Osasuna Femenino estaba satisfecha con el triunfo conseguido por su equipo, así como por el trabajo realizado, sobre todo, porque como ella misma comentaba, "los errores que cometimos en Zaragoza defendiendo los balones largos hacia las centrales había que corregirlos". Kakun Mainz reconocía también que les costó "mucho defender en el balón parado. Tenemos que subir un punto más de intensidad". Pese a todo, la entrenadora destacó: "Nos llevamos tres puntos de un campo muy difícil. El Pradejón aquí impone ese juego directo que a nosotras no nos va y hemos sufrido mucho para poder ganar". -