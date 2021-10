Duelos entre líderes y colistas

La cuarta jornada de la Tercera RFEF trae duelos entre los equipos que lideran la tabla y los que la cierran. Subiza y Pamplona, que han hecho pleno de victorias, juegan este fin de semana ante dos cojuntos que no conocen la victoria como Cortes y Valle de Egüés. Gares y Avance se ven las caras entre los recién ascendidos, Jaime Sánchez se enfrenta por primera vez al Itaroa Huarte que dirigió durante años y el Azkoyen yt Cantolagua esperan seguir con sus buenas dinámicas.



PAMPLONA-VALLE DE EGÜÉS

Ganas de lograr la victoria

BETI KOZKOR-AZKOYEN

Objetivo de seguir invicto

BETI ONAK-CIRBONERO

Objetivo de seguir invicto





GARES-AVANCE

Igualdad entre los ascendidos

SUBIZA-CORTES

Mala racha ante el líder

TXANTREA-ITAROA HUARTE

Un partido especial



BURLADÉS-CORELLANO

Necesidad de los tres puntos

CANTOLAGUA-MURCHANTE

Oportunidad de asentarse

16.00 horas.: Lizasoáin: Aritz Gómara solo tiene la baja de Iker Asiáin.: Todos disponibles para César Sánchez.: Stevens SuárezEl Pamplona, colíder con pleno de victorias, recibe a un Valle de Egüés que aún no ha puntuado. Aritz Gómara no se fía: "Es un partido muy complicado porque van a llegar con muchas ganas de conseguir la primera victoria. El Egüés tiene muy buena plantilla". César Sánchez apunta que es "un reto más. No hay que mirar el calendario porque esto es largo". Y ya vio indicios de mejoría en su equipo en la derrota en los últimos minutos contra el Txantrea: "Ese partido ya fue diferente, trabajamos para mejorar cada día"., 16.00 horas.: Plazaola: Elías Tomé no tendrá en sus filas a los sancionados Romeo y Ion Ander: Xabi y Víctor son las bajas para Diego Burgui.: Roberto Flores.El Azkoyen está sorprendiendo en su regreso a la Tercera y atraviesa buen momento. "Está muy motivados e ilusionados. Han jugado contra rivales de envergadura y han logrado muy buenos resultados", analiza Elías Tomés. Su equipo está "necesitado de puntos" con solo tres de nueve por lo que es un partido "importante". Diego Burgui afirma que están "con ganas de seguir invictos, pero va a ser muy complicado". Cree que se las hará difícil adapatarse al Plazaola: "Estamos acostumbrados a campos grandes y nos va a costar mucho sacar algo", 16.30 horas.: Peritos.: Ángel Arizcuren no puede contar con Descarga, Mikel Borja y Echávarri.: Javier Pascual es la única baja de los de Xabi Mata.: Gonzalo López.El Cirbonero es, con el Pamplona, el único equipo que no ha recibido gol en tres jornadas."Tiene que estar arriba por plantilla y presupuesto. Es difícil generarles ocasiones, pero tambíen les está costando crear oportunidades", desgrana el técnico de los verdes Ángel Arizcuren. "Afrontamos el partido con ilusión y exigencia porque Peritos es un campo difícil", cuenta Xabi Mata. Asegura que, de ganar, "diez puntos en cuatro jornadas sería un gran arranque. Estamos intentando inculcar la mentalidad competitiva en el grupo para ser ambiciosos"., 17.00 horas.OsabideaMiguel González afronta el partido con las bajas de Lucho, Adrien, Txoma y Cristian (sancionado).: Peio Mascaray no puede contar con Jonathan, Iñaki Sierra y Catalán.: Eder Urra.Gares y Avance vuelven a verse las caras, pero esta vez en Tercera RFEF. Miguel González prevé un partido de "mucha igualdad y complicado". "Somos dos equipos parejos que nos conocemos ya del año pasado e intentaremos ser superiores con nuestro estilo", explica. Misma visión del duelo tiene Peio Mascaray: "Llevamos varios años jugando en contra y nos conocemos bien. Será un partido muy igualado". Un partido en el que habrá bastantes bajas en ambos equipos. Los de Puente la Reina tienen cinco y los de Arre no pueden contar con tres de los suyos., 17.00 horas.: Sotoburu: César Monasterio tiene las bajas de Guille Gázquez y Xabi Bezunartea.: Montllor, Cabrejas y Adrián García no están disponibles para Rafa Bericat.: Martin Georgiev.El líder de la Tercera RFEF se enfrenta a un Cortes llamado a estar arriba en la clasificación a final de año, pero que solo lleva un punto. César Monasterio reconoce que el Cortes "compite muy bien y arriba tiene gente con calidad para hacer daño. Es un bloque muy trabajado, defiende muy bien y sabe lo que hace". Rafa Bericat espera "traducir las sensaciones en puntos" porque solo suman uno de nueve posibles. Cree que podrían "llevar muchos más puntos" y asegura que "no hay mejor rival y campo para romper la racha"., 17.00 horas.: U.D.C. TxantreaJaime Sánchez no podrá contar con Adrien, Yoel e Iván.: Pedro Sánchez tiene lesionados a Adur, Amaiur, Javi Jiménez, Jon Sánchez y Jorge de Ulibarri.Alberto Sada.El Txantrea-Itaroa Huarte será un partido especial para Jaime Sánchez. Exentrenador de los de Areta, ahora está con los del barrio pamplonés con mucha motivación. "Es un equipo ambicioso. Me gusta que así sea para que nos exijan dar nuestro mejor nivel. Tengo ganas de hacer un partido completo, ¿por qué no pensar que mañana (hoy) es el día?", manifiesta Jaime Sánchez. Pedro Sánchez ve "un partido bonito con viejos conocidos" y afirma: "Hay que intentar darle caña porque no podemos perder dos partidos seguidos"., 17.30 horas.: Ripagaina: Jonathan Unanua tiene a toda la plantilla disponible.: Nico, Simón, Sergio y Mario son las bajas del equipo de Adolfo Echeverría.: Javier Fernández.El Corellano busca sumar los primeros puntos de su casillero en Ripagaina ante el Burladés. Jonathan Unanua admite que los partidos ante los riberos son "siempre complicados. Tienen un gran entrenador que hace que sus equipos sean muy competitivos. Los dos necesitamos la victoria". Unanua espera "volver a la senda del triunfo y mejorar la efectividad de cara a portería". Por su parte, Adolfo Echeverría esperar "mejorar y ver si somos capaces de lograr el triunfo ante un equipo que se ha reforzado bastante bien".17.00 horas.SangüesaAsier Sánchez y Ander Blanco, bajas para Javier Pascual.: Rubén López tiene hasta cinco bajas: Iván, Richard, Agustín, Sergio y Ángel. Nico es duda.Miguel Beaumont.El Cantolagua busca refrendar su gran comienzo con una victoria ante el Murchante que le asiente arriba. "Hemos hecho un buen inicio y es una muy buena ocasión para consolidar lo que hemos logrado", explica Javier Pascual sobre el duelo ante el Murchante. Opina que deben aprovechar este partido para "entrar en un buena dinámica e ir con el viento a favor". Rubén López llega con cinco bajas al encuentro que espera "complicado en su casa porque el factor campo influye mucho. La plantilla lleva mucho tiempo junta y tienen una idea clara".