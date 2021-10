'La Roja', pendiente del pie de Ferran

Milán – La selección española comenzó ayer a prepararse para la final de la Liga de Naciones (domingo, 20.45 horas) con un entrenamiento de recuperación para los titulares ante Italia y de mayor intensidad para los suplentes, pendiente de la evolución de Ferran Torres de un fuerte golpe en el pie derecho.

En las instalaciones de Interello, donde entrena la cantera del Inter de Milán, la selección española regresó a los entrenamientos horas después de firmar un triunfo histórico, el primero en partido oficial ante Italia en su país, y lograr el acceso a la final.

El autor de los dos tantos del triunfo, Ferran Torres, es el foco de atención en la selección por el fuerte golpe en el pie derecho que le impidió acabar el partido y ser sustituido nada más empezar la segunda parte de la semifinal. El delantero se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron que no sufre rotura en ninguno de los dedos afectados por el golpe y guarda reposo con el objetivo de llegar a la gran cita en San Siro del domingo.

Mientras los titulares se pusieron en manos de los fisioterapeutas para recuperarse del desgaste, los porteros David De Gea y Robert Sánchez trabajaron con intensidad junto a Pedro Porro, Eric García, Íñigo Martínez, Sergio Reguilón, Rodri, Sergi Roberto, Mikel Merino, Pablo Fornals y Bryan Gil. Los partidos en reducidas dimensiones fueron la parte principal de una sesión de una hora de duración.

Yeremy Pino (Villarreal), que debutó con 18 años jugando la segunda parte al sustituir a Ferran Torres, no se ejercitó con el grupo y tuvo una sesión aparte de recuperación, y luego comentó: "Luis Enrique es muy cercano, arropa mucho a los jóvenes y es gracioso. No lo conocía mucho pero me llevo una impresión muy buena y estoy muy contento por la confianza que me ha dado".

Luis Enrique juntará hoy de nuevo a todos sus jugadores disponibles, en un primer entrenamiento conjunto sabiendo ya el rival de la final, para comenzar a tratar aspectos tácticos a pulir y posibles novedades. Confía en poder contar con Ferran Torres en la final por las buenas sensaciones del jugador.

Bonucci pide disculpas Leonardo Bonucci, defensa del Juventus, pidió ayer disculpas por su expulsión en la primera parte de la semifinal de la Liga de Campeones ante España.

"Estoy más enfadado que vosotros, en primer lugar conmigo mismo. Lo siento. Pido disculpas", indicó en sus redes sociales Bonucci, quien fue expulsado por doble amonestación, la primera por protestar y la segunda por golpear con el codo a Sergio Busquets en un salto de cabeza.

Italia, que en ese momento perdía por 0-1, jugó los minutos finales del primer tiempo y el segundo entero en inferioridad numérica, lo que complicó a su equipo, que se quedó fuera de la final y dejó su histórica racha de partidos sin perder en 37.

El conjunto de Roberto Mancini, actual campeón de Europa, jugará el domingo en el Juventus Stadium de Turín el partido por el tercer puesto a partir de las 15.00 horas.